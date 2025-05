Veliko slavlje Sandre Elkasević u Zagrebu, kraljica diska opet je oduševila domaću publiku

BRAVO, LEA!

Senzacionalna Zagrepčanka srušila jednu od najboljih i ušla u osminu finala Svjetskog prvenstva!

Ovo je rezultat karijere za Zagrepčanku, koji će je, među ostalim, gurnuti i vrlo visoko na svjetskom renkingu. Trenutačno je 137. na svijetu, no to je sada manje bitna informacija s obzirom na to da je čeka meč za četvrtfinale SP-a