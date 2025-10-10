Naši Portali
skijanje

Nakon 20 mjeseci i dvije operacije, jedna od najboljih svjetskih skijašica vraća se na snijeg

Zagreb: Slovakinja Petra Vlhova obranila krunu Snježne kraljice
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
10.10.2025.
u 16:36

Vlhova se ozlijedila na domaćem snijegu u Jasni 20. siječnja 2024. zbog čega je morala na operaciju meniskusa i prednjih krićnih ligamenata u desnom koljenu.

Slovakinja Petra Vlhova, bivša ukupna pobjednica Svjetskog kupa i vlasnica zlatne medalje u slalomu s posljednjih Olimpijskih igara, vraća se skijanju ove sezone - javlja slovačka novinarska agencija TASR. Pišu kako će Vlhova ovog tjedna na talijanskom ledenjaku Stelvio odraditi prve treninge na snijegu nakon 20 mjeseci.

Ipak, daleko je od povratka na staze i od prave natjecateljske forme. Primarni cilj njenog sedmodnevnog treninga na Stelviju je vraćanje osjećaja udobnosti na snijegu i dosljednosti nastupima. 

Vlhova se ozlijedila na domaćem snijegu u Jasni 20. siječnja 2024. zbog čega je morala na operaciju meniskusa i prednjih krićnih ligamenata u desnom koljenu. Očekivalo se kako će se treninzima vratiti još prošle godine u ovo vrijeme, ali tada je došlo do komplikacija zbog kojih je Slovakinja morala na drugu operaciju.

Nakon gotovo dvije godine bez natjecanja, nappokon je dobila odobrenje od fizioterapueta, a sve je potvrdio voditelj njenog tima Richard Galovič

- Napokon ima službeno dopuštenje za povratak skijanju. Ovo je trenutak iz snova nakon tako dugog, složenog fizički i mentalno zahtjevnog oporavka. Ali najteži dio je tek pred nama. Petra i naš tim imaju puno posla. Trebat će joj najmanje 50 kvalitetnih dana treninga na snijegu prije nego što možemo početi razmišljati o usporedbama ili startnim listama - rekao je TASR-u pa dodao

- Ipak, nevjerojatna je prekretnica prenijeti trening s teretane, staze, bicikla i bazena na skijanje. Ovo je vrlo važan korak za nas.

Vlhova je Veliki kristalni globus osvojila u sezoni 2020./21., a ima i šest medalja sa svjetskih prvenstava i već spomenuto olimpijsko zlato. U karijeri je ostvarila 31 pobjedu i 73 postolja, a ima i dva Mala kristalna globusa u slalomu te jedan u paralelnom slalomu.

Ključne riječi
Skijanje povratak Petra Vlhova

