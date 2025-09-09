Naši Portali
Vikend zabava!

Najraskošniji turnir u preponskom jahanju!! Jumping Samobor donosi spektakl sporta, nagrada i gastronomije od 19. do 21. rujna!

Foto: promo
VL
Autor
promo
09.09.2025.
u 13:07

Samobor će i ovog rujna biti domaćin sportskog događaja koji pomiče granice – Jumping Samobor vraća se od 19. do 21. rujna 2025. i ponovo okuplja kremu konjičkog sporta iz Hrvatske i susjednih zemalja. Na impresivnoj pozornici Etno Farme Mirnovec očekuje se pravo sportsko uzbuđenje, tradicija i zabava.

Ovaj turnir, nekada poznat kao Kup grada Samobora, izrastao je u najprestižnije natjecanje u preponskom jahanju u Hrvatskoj. Zahvaljujući vrhunskoj organizaciji, atraktivnoj lokaciji i bogatom programu, Jumping Samobor svake godine podiže ljestvicu.

Sportski vrhunac – Grand Prix i nagrade

Tijekom tri dana natjecanja, jahači i njihovi konji iskušat će se na parkurima visine do 145 cm, dok će vrhunac stići u nedjelju oko podneva – tada je na rasporedu spektakularni Grand Prix.

Uzbudljivi nastupi i dramatične završnice pratit će i bogat nagradni fond od čak 20.000 eura, što ovaj turnir svrstava među najjače i najprivlačnije u regiji. Organizatori najavljuju dolazak i do 250 konja, što potvrđuje da Jumping Samobor nije samo sportski, nego i logistički pothvat na europskoj razini. U večernjim satima u subotu 20.9.2025 sve posjetitelje očekuje spektakularni dron show u izvedbi Mirnovec pirotehnike.

Gastro užitak

Jumping Samobor već je odavno puno više od sportskog natjecanja – to je pravi festival za sva osjetila. Posjetitelje čeka bogata gastronomska ponuda:

                •             Rider’s Bar: jutarnja kava, doručci, sendviči i pića uz svakodnevni Happy Hour od 17 do 19 sati.

                •             Brza linija za ručak: od 12 do 15 sati nudi praktične i ukusne “grab & go” obroke.

                •             Restoran Baraž: od 18 sati nudi à la carte večere u elegantnom etno ambijentu – od lokalnih delicija do modernih specijaliteta.

Ambijent koji oduševljava

Smještena uz mirno jezero, uokvirena drvenim kućicama i rustikalnim detaljima, Etno Farma Mirnovec stvara bajkovitu kulisu koju rijetko koji turnir može ponuditi. Ovdje se spajaju sport, tradicija i zabava – a upravo ta jedinstvena kombinacija privlači publiku svih generacija.

Ulaz je slobodan za sve posjetitelje, pa organizatori pozivaju ljubitelje sporta, obitelji i sve znatiželjnike da dođu i osjete čar ovog jedinstvenog događaja. Jumping Samobor nije samo konjički turnir – to je nezaboravno iskustvo koje se pamti.

PR promo

