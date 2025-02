Najbolji tenisač svijeta izbačen iz tenisa! Doping afera potresa tenis

Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner izbačen je iz tenisa na tri mjeseca zbog doping skandala. Sinner je trenutno prvi na ATP listi, a sasvim je jasno da će ga ovakav razvoj događaja bitno unazaditi i da ga čeka velik posao da se vrati na poziciju koju trenutačno drži.

Prema pisanju BBC-a, tenisač je prihvatio nagodbu sa Svjetskom antidopinškom agencijom (WADA) zbog njegova dva pozitivna testa protekle godine. Prošlog je mjeseca osvojio Australian Open, prvi Grand Slam turnir godine, no sve do 4. svibnja neće igrati. To znači da će se vratiti za Roland Garros koji kreće 19. svibnja.

Sud za sportsku arbitražu ga je oslobodio i prihvatio objašnjenje da je fizioterapeut Giacomo Naldi bez namjere koristio zabranjenu supstancu zvanu klostebol, ali WADA se žalila. Sprej koji sadrži se legalno može nabaviti u svakoj ljekarni. Navodno mu je trener Umberto Ferrara dao taj isti sprej. Sinner ih je obojicu otpustio.

Slučaj je izazvao reakcije drugih tenisača koji obično budu suspendirani tijekom istrage. "Razlog zašto sam mogao igrati je taj što smo znali gdje je supstanca i kako je došla u moje tijelo. U svom umu znao sam da nisam učinio ništa loše. Tko god me dobro poznaje, zna da nisam i nikad ne bih napravio nešto što je protivno pravilima. Što se tiče reputacije, vidjet ćemo dalje, zar ne? Jer ovo zapravo ne mogu kontrolirati'', objasnio je Sinner.