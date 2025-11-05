Naši Portali
Stolni tenis

Najbolji plasman Franke Miškić na WTT Youth Contenderima

Autor
Damir Mrvec
05.11.2025.
u 23:16

Franka Miškić zaustavljena je u četvrtfinalu WTT Youth Contendera u Lignanu, gdje je od nje bila bolja Australka Psihogios (0:3).

Unatoč porazu, riječ je o dobrom nastupu naše stolnotenisačice u konkurenciji do 17 godina, budući da je ovo njezin najbolji rezultat na WTT turnirima do sada.

Dosad je najdalje stigla do osmine finala na WTT Youth Contenderu. Treba istaknuti da je u Lignanu u četvrtfinalu igrala protiv vrlo jake suparnice – Psihogios zauzima 56. mjesto na svjetskoj seniorskoj rang-listi, bila je prva nositeljica turnira te je kasnije stigla do finala, gdje ju je zaustavila Španjolka Berzosa (3:2), članica španjolske reprezentacije koja je ove godine u Zadru izborila plasman među 16 najboljih.

Dobar nastup Miškić je potvrdila i u konkurenciji do 19 godina, gdje je prošla skupinu kao drugoplasirana (1-1), a potom je poražena u 1. kolu glavnog ždrijeba od Brazilke Fiores (1:3).

Isti uspjeh ostvarila je i Leeloo Han Vukelja (2-1), koja je također prošla skupinu s drugog mjesta, da bi je u 1. kolu svladala Talijanka Seu (0:3).

Ostale hrvatske predstavnice - Klara Končar, Neva Gojković, Victoria Pustaj i Bruna Gučin - nisu se uspjele plasirati u glavni ždrijeb.

Ključne riječi
Italija mlade nade WTT Contender Zagreb Stolni tenis

