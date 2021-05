Bio je najbogatiji na svijetu i upao u probleme... Oglasio se prvi put od teške nesreće

Prometna nesreća u kojoj je umalo poginuo na Tigeru Woodsu (45) ostavila je neizbrisiv trag, ali činjenica da je preživio ukazala mu je na to da novu priliku mora iskoristiti. U životu je imao sve, prošao je što mnogi ne bi u nekoliko života, no baš se zato opustio pa na privatnom planu toliko toga uništio i zadao si teške psihičke udarce.

Sad, kad je sve rezimirao, kad se fizički oporavio od te nesreće iz veljače, odlučio je prvi put progovoriti za javnost. Intervju je dao uglednom mediju Golf Digest i bez dlake na jeziku opisao posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci.

- Ovo je bilo nešto najbolnije što sam doživio - opisao je Woods pa nastavio:

- Liječnici ne znaju hoću li se moći ikad više osloniti na desnu nogu i hodati kao nekad. Trudim se ne razmišljati o tome, posvetio sam se terapijama i cilju, ponovno samostalno hodati, bez pomagala i bez boli.

Foto: GENE BLEVINS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: The vehicle of golfer Tiger Woods is loaded onto a recovery truck in Los Angeles FILE PHOTO: The vehicle of golfer Tiger Woods, who was rushed to hospital after suffering multiple injuries, is loaded onto a recovery truck after being involved in a single-vehicle accident in Los Angeles, California, U.S. February 23, 2021. REUTERS/Gene Blevins/File Photo GENE BLEVINS

Sama nesreća odvila se tako da je njegov terenac Hyundai Genesis GV80 prvo udario u rubnik, potom u drvo dok se nije više puta prevrnuo. Iz olupine su ga vatrogasci morali izvlačiti kliještima za rezanje lima. Kad su ga izvukli imali su što vidjeti. Otvoreni prijelom potkoljenica. Na prvu je djelovalo kao da će jedino rješenje biti amputacija, ali noge su mu spašene.

Sve skupa ne bi se dogodilo da nije vozio dvostruko brže od dozvoljenih 70 km/h.

Podrška koju su mu pružili najbliži itekako mu je pomogla, a pomaže mu i dalje. Dalje je na njemu, ne samo po pitanju oporavka nego i daljnjeg smjera u životu. Mora odlučiti što će na privatnom planu, kao i na profesionalnom, ako više dođe u priliku zaigrati golf na razini kao donedavno.

Tiger Woods bio je najbogatiji (aktualni i bivši) sportaš na svijetu i povijesti dugi niz godina, ali odnedavno to je Michael Jordan, koji ima vrijednost od oko 1,6 milijardi američkih dolara, gotovo pa dvostruko više no Woods.