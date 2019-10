Na startu nove sezone Markota sa 18 koševa rastužio svoju Cibonu

Košarkaši Cibone novu sezone ABA lige započeli su domaćim porazom od objektivno snažnijeg crnogorskog doprvaka Mornara (88:92). Kod gostiju prednjačila su njihova ovoljetna pojačanja, prvenstveno Jacob Pullen (21 koš), Milko Bjelica (18) i Damir Markota (18 koševa) koji je protiv svog matičnog kluba imao šut iz igre za 75 posto (6 od 8).

- Ne želim komentirati ništa protiv Cibone, znate i sami koliko volim taj klub. Meni se otvorilo par situacija iz kojih sam pogodio, a Ciboni želim svu sreću. Mi na papiru imamo dobru momčad, no to ćemo morati dokazati i na parketu. Ja se u Baru osjećam odlično i jedino što mi nedostaje jest moja obitelj koja je ostala u Zagrebu - kazao je Markota nakon što se ispozdravlja s nizom zagrebačkih prijatelja.

Zadovoljniji nego on sam, s Markotinom predstavom bio je njegov trener Mihailo Pavićević:

- Od prvog dana, na svakom treningu, Damir se ponaša kao da se bori za svoj prvi ugovor, a ima 34 godine. Mislim da sam s time sve rekao. Presretni smo što smo dobili sjajnog momka, osobu kakvu nisam odavno imao priliku trenirati. Ostala mi je urezana njegova rečenica kada je tek došao i nakon što smo se upoznali kada je kazao: "Jamčim tim da si dobio u momčad dobrog čovjeka, a hoću li igrati dobro to ne znam".

A igrao je Šveđo (to mu je nadimak) jako dobro, posebice u petorci s tri brza američka braniča (Needham, Pullen, Waller) i dva krilna-centra (Bjelica, Markota).

- Kad je Bundović ušao u igru, imali smo problema, naše petice su visile, pa sam se odlučio na postavu s dvije četvorke. Svi su iskusni i opasni 'skoreri' i to mi se na koncu i isplatilo. Ovaj put sam maksimalno skratio rotaciju jer sam na to bio prisiljen, no ja se nadam da toga tijekom sezone neće biti mnogo. Bitna je ovo pobjeda za nas na početku jedne lude sezone u vrlo izjednačenoj ligi u kojoj moji igrači, to sam im rekao, neće smjeti dijeliti suparnike na lakše i teže - naglasio je Pavićević.

U redovima domaćina dvoznamenkasti su bili Gibson (17), Bundović (14), Ramljak (12) i Rebec (12) koji je imao i devet asistencija. Šesnaestogodišnji Prkačin dobio je čak 14 minuta i upisao šest koševa i šest skokova. A upravo je ta minutaža, i to što ga na tu temu nije nitko ništa pitao, bila tema negodovanja Cibonina trenera Ivana Velića.

- Svi vi (op.a. valjda novinari) vodite računa o tom klincu, a sada kada je igrao 15 minuta onda me ništa ne pitate.

- Pa koliko ste zadovoljni s njegovom predstavom danas? - pitali smo mi.

- Jako sam zadovoljan.

No, nije bio zadovoljan Velić s energijom svoje momčadi u drugom poluvremenu.

- Prvi dio susreta igrali smo s puno više energije, imali smo bolju tranziciju i protočnost u napadu, a radili smo i pritisak na skok u napadu. Drugo poluvrijeme oni su nas uveli u svoju igru, naveli vodu na svoj mlin pri čemu su nas iskažnjavali u igri dva na dva u razdoblju kada su nas napadali s dvije četvorke, bez klasične petice. Pobijeđeni smo od suparnika koji je puno kvalitetniji od nas a imali smo svoju priliku, no mi očito još nismo sposobni biti maksimalno usredotočeni svih 40 minuta.

Upitan je Velić bio i za neigranje Litavca Sabeckisa, igrača za kojeg nam se čini da nije zadovoljio očekivanja svojih poslodavaca pa tako i svog trenera.

- Imamo 13 igrača i moja je procjena bila da on protiv ovako brzih igrača nema što tražiti i zato smo odlučili da se za ovu utakmicu ne skida.

A upravo je Marko Ramljak govorio o brzini suparničkih igrača:

- Nezgodno je igrati protiv momčadi kojoj treba minimum prostora da šutne trojku. Kada smo počeli izlaziti na njihove vanjske šuteve, počeli su nam zabijati iz reketa.

U 2. kolu regionalne lige Cedevita u nedjelju gostuje u Ljubljani kod Cedevita Olimpije, no već u srijedu, u Draženovu domu, igra se veliki derbi HT Premijer lige sa Zadrom.

