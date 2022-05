Na Maksimiru se dogodilo čudo, a svi koji su 'pljuvali' HNL sada su ušutkani

Derbijem Dinama i Hajduka, prve i drugoplasirane momčadi, završilo je još jedno izdanje prve nam nogometne lige. Slavlje plavih na kraju je zasluženo, iako ove sezone do naslova nisu došli uvjerljivo kao prošlih godina kada su puno ranije zaključivali borbu za naslov prvaka. Do par kola prije kraja, četiri su se kluba borila za naslov prvaka, a tako nešto nismo imali već godinama pa i desetljećima, da bi utrka za naslov bila riješena tek u pretposljednjem kolu kada je Dinamo slavio u Šibeniku i otišao na nedostižna četiri boda prednosti.

Takvo izjednačeno prvenstvo obilno je vratilo zanimanje za našu ligu koja je i prije bila kvalitetna, u kojoj se već godina igra uglavnom vrlo dobar nogomet. Koliko god se našu ligu podcijenjivalo i to bez podloge, uglavnom od onih koji je nisu ni pratili, imalo se uvijek što vidjeti, a ove smo sezone dobili i veliku neizvjesnost u natjecanju.

Zasluge za sve to dobro idu svim našim klubovima, ne samo četvorci na vrhu, Dinamu, Hajduku, Osijeku i Rijeci već svima jer su cijelo prvenstvo napravili dobrim i zanimljivim, prvenstvo u kojem ni ta velika četvorka niti u jednoj utakmici nije mogla unaprijed upisati bodove.

Iako je Dinamo ostao bez svojih važnih igrača kao što su Majer, Gvardiol, Jakić, Gavranović, ostao je dovoljno jak da bi na kraju prošao prvi kroz cilj. Prvog pratitelja imao je u Hajduku koji je vratio u klub svoje igrače, Livaju, Nikolu, a ranije i Lovru Kalinića, igrače koji su podigli kvalitetu i Hajduka i lige. Osijek ulaže i gradi i momčad i stadion, šteta što su u završnici lige neke dvorske borbe odnijele pozornost, no Osijek je lijepa nogometna priča i nadamo se da će takva i ostati. Rijeka je po mnogima igrala najljepši nogomet, otvoreni, puno je zabijala i puno primala.

Takvo prvenstvo bilo je i mamac za navijače, koliko smo samo puta vidjeli puni Poljud, pa i Rujevicu, i Osijek je živio uz svoj klub dok je bio u konkurenciji za naslov, a čudo se dogodilo i uz Dinamo. Inače suzdržani plavi kibici, pa i oni žešći navijači, uglavnom su tražili ulaznice za europske utakmice, no sad su, pogotovo u završnim kolima došli podržati plave u velikom broju, Gorica i Lokomotiva u gostima ugostili su pune tribine plavih, veliku podršku imali su i protiv Osijeka u Maksimiru, pa puni stadion u Šubićevcu, a onda i danas na derbiju protiv Hajduka koji više o ničemu nije odlučivao. Nadajmo se da će se sve to dobro nastaviti i u sljedećoj sezoni. A koliko su naši klubovi dobili na kvaliteti vidjet ćemo kad krenu europske kvalifikacije, to će ipak biti jedini pravi test.