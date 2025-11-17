Naši Portali
Rukomet

Može li Zagreb sa sedam poraza iznenaditi momčad koja ima sedam pobjeda u Ligi prvaka?

Rukometaši Zagreba najavili utakmicu protiv SC Magdeburga
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
17.11.2025.
u 14:06

Rukometaši Zagreba u srijedu dočekuju njemački Magdeburg u 8. kolu elitne skupine Lige prvaka.  Zagreb u dosadašnjih sedam kola nije osvojio nijedan bod, a s druge strane aktualni prvaci Europe imaju svih sedam pobjeda i uvjerljivo su prvi na tablici.

No, ne treba zabraviti da je Magdeburg i prošle sezone gostovao u zagrebačkoj Areni i izgubio. 
 - Očekivanja su uvijek velika i uvijek je želja pobijediti. Do sada nam to nažalost nije pošlo za rukom, ali nadamo se i vjerujemo da bi to mogli ostvariti u srijedu.

Pokazali smo i prošli tjedan u Magdeburgu da možemo igrati s njima, iako, nažalost, nismo uspjeli upisati bodove. Naravno da se ne možemo veseliti samo činjenicom da smo dobro igrali, jer na kraju krajeva upisali smo još jedan poraz.

Međutim, ne preostaje nam ništa drugo doli da nastavimo naporno raditi, trenirati i vjerovati da možemo i moramo bodovno bolje od ovoga gdje smo sada. Vjerovati da će doći i naših pet minuta – rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

Uoči ove utakmice za klub je potpisao Sandro Meštrić, vratar koji je došao iz  bjeloruskog Meškova. 
 - Pozdravljam Sandra koji nam se priključio. Riječ je o kvalitetnom golmanu koji ima iskustvo nastupanja u Ligi prvaka i koji će nam pomoći da još dodatno zaoštrimo konkurenciju na toj poziciji.

Očekivanja su u Zagrebu uvijek najviša moguća, tako da ja Sandru želim svu sreću pa ćemo vidjeti kako će se na koncu situacija rasplesti – istaknuo je Nikolić.

Hoće li Meštrić u srijedu konkurirati za momčad?
 - Mislim da je prerano, Tek je došao, odradio prvi trening s nama. 

Sada imate čak četiri vratara, znači li to da će jedan na polusezoni otići negdje na posudbu ili?
 - O tome ćemo uskoro odlučiti. Četiri vratara su naravno previše – zaključio je Nikolić.

Sandro se vratio u Hrvatsku nakon šest sezona provedenih u inozemstvu. Nakon Varaždina branio je  Pays d’Aix , Riko Ribnicu, Industria Kielce, Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski te Meškov Brest. 

- Osjećam se sjajno i sretan sam što sam postao član najvećeg i najtrofejnijeg hrvatskog kluba. Nakon pet sezona u inozemstvu vratio sam se opet u Hrvatsku i sretan sam zbog toga.

Veselim se novom izazovu i jedva čekam da krenu utakmice i da krenemo s pobjedama kako u domaćem prvenstvu, tako i u Europi. Vjerujem da ova ekipa ima potencijal za to.

Što se tiče mog dolaska mogu reći da se to na kraju odigralo na svačije zadovoljstvo. Ja sam razgovarao sa svojim tadašnjim klubom Meshkov Brestom i kazao ljudima tamo da postoji interes za mene iz Zagreba i da bi ga rado prihvatio, a oni su bili korektni i izašli mi u susret tako da im se i ovim putem zahvaljujem.

Jedan od motiva mog dolaska ovamo je svakako i prilika da se kroz dobre igre u Zagrebu pokušam nametnuti i izborniku ne bi li opet dobio priliku zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. To je san svakog sportaša, pa se tako i ja imam pravo nadati – rekao je Meštrić. 

Andrej Kavčić igra ove sezone  solidno,a  ovako je najavio susret protiv Magdeburga. 
 - Osjećaji su pomiješani nakon poraza u Magdeburgu. Mislim da imamo čime biti zadovoljni, ali na kraju je to ipak bio poraz.

Teško je očekivati u gostima kod prvaka Europe da možeš upisati prve bodove, ali mislim da smo ostavili dobar dojam.

U srijedu se nadam što većoj podršci s tribina, to je nešto što nam definitivno treba kako bismo došli do prvih bodova i ja vjerujem da će nas Zagrepčani u velikom broju doći podržati.

Njihova pomoć nas je uvijek nosila do nekih dobrih rezultata i vjerujem da će tako biti i ovoga puta. Ne bih se složio da u Areni igramo slabije nego na strani.

Istina, malo smo rasterećeniji na gostovanjima, ali nije to opravdanje da pred našom publikom ne pružimo svoj maksimum. Nadam se i vjerujem da će nam se u srijedu sve poklopiti i da ćemo svoj trenutak dočekati protiv prvaka Europe.   

Ključne riječi
Magdeburg Andrija Nikolić Liga prvaka Zagreb rukomet

Kupnja