NEDAVNO ISPRIČALA

Potresna ispovijest slavne Osječanke kojoj je otac uništio život: 'Od batina sam ostala bez svijesti'

Treninzi tenisa?ica uo?i po?etka tensikog turnira Australian Open 2019
EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.11.2025.
u 11:47

Iako je 2002. u vrlo jakoj konkurenciji bila četvrta igračica svijeta, Dokić nije opravdala očekivanja, a najveći krivac za to bio je njezin nasilni otac Damir

Karijeru perspektivne srpsko-australske tenisačice rođene u Osijeku, Jelene Dokić (42) uništio je užasan odnos s ocem Damirom, koji ju je zlostavljao čitavu karijeru. Iako je 2002. u vrlo jakoj konkurenciji bila četvrta igračica svijeta, Dokić nije opravdala očekivanja, a najveći krivac za to bio je njezin nasilni otac Damir. On je Jelenu zlostavljao čitavu karijeru, o čemu je govorila i u autobiografiji, a nove šokantne detalje iznijela je u razgovoru za Australia Today.

- Zlostavljanje je bilo ekstremno. Počelo je kad sam imala šest godina, a prvi put me pretukao kad sam imala devet ili deset godina. Sa 17 godina me toliko mlatio u glavu da sam ostala bez svijesti. Nakon poraza u polufinalu Wimbledona 2000. godine nije mi vratio da se vratim u hotelsku sobu. U tom trenutku sam shvatila da ništa što napravim neće biti dovoljno dobro - ispričala je nedavno Dokić za Australia Today.

Damir Dokić umro je ove godine, a Jelena mu nije išla na sprovod.

- Nisam osjećala potrebu. Ne mrzim ga, ali ne moram mu ni oprostiti. Njegova smrt za mene predstavlja kraj jednog poglavlja u mojem životu. To je jednostavno tako - otkrila je Dokić, koja danas u Australiji radi kao teniska komentatorica.

