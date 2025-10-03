Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Ostali sportovi

Može li Jana Koščak krajem listopada nadmašiti Sandru Elkasević

Autor
Damir Mrvec
03.10.2025.
u 17:01

Proglašenje najboljih bit će 25. listopada u gruzijskom gradu Batumi. Kada pogledamo tko je sve odnio nagradu zvijezda u usponu onda dolazimo do podataka da su danas sve to velike zvijezde seniorske atletike

Ostalo je još samo malo vremena za glasanje za najboljeg atletičara, atletičarku te  zvijezdu u usponu. Glasanje završava u nedjelju u 23.59 sati.

Glasati za najbolje može se preko stranice Europskog atletskog saveza – European-athletics.com. U konkurenciji za žensku zvijezdu u usponu nadmeće se Varaždinka Jana Koščak.

Ona je ove godine osvojila naslov europske juniorske prvakinje u sedmoboju, a inače je i aktualna svjetska juniorska prvakinja u istoj disciplini. Tko su joj suparnice za nagradu?

Talijanke Kelly Doualla, europska juniorska prvakinja 100 metara, zlatna u štafeti 4x100 i Erika Saraceni, europska juniorska prvakinja u troskoku,

Britanka Innes Fitzegerald, europska juniorska prvakinja na 3000 i 5000 metara, Norvežanka  Henriette Jeger, europska prvakinja na 400 metara do 23 godine, srebrna na 200 metara,

Estonka Allika Inkeri Moser, pobjednica olimpijskih igara mladih u skoku s motkom, Švicarke Jil Sanchez, europska juniorska prvakinja na 100 metara prepone i Audrey Werro, europska juniorska prvakinja na 800 metara, osvajačica Dijamante lige u ovoj disciplini i finalistica seniorskog SP-a,

Španjolka Sofia Santacreu, europska juniorska prvakinja na 10 000 metara hodanje, te Rumunjka Alexandra Stefania Uta, europska juniorska prvakinja na 400 m prepone. 

Proglašenje najboljih bit će 25. listopada u gruzijskom gradu Batumi. Kada pogledamo tko je sve odnio nagradu zvijezda u usponu onda dolazimo do podataka da su danas sve to velike zvijezde seniorske atletike –

Mattia Furlani, Mykolas Alekna, Jakob Ingebritsen, Armand Duplantis, Karsten Warholm, Femke Bol, Nafissatou Thiam. Među dobitnicima je bila i Sandra Elkasević.

Ona je nagradu dobila 2010. godine, u godini kada je sa samo 20 godina postala europska seniorska prvakinja u bacanju diska. 

Ključne riječi
Nada godine Atletika sandra elkasević jana koščak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još