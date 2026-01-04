Čeka ga obračun s Hrvatskom u Areni: 'Danska? To što oni imaju nije normalno'

Izbornik njemačke rukometne reprezentacije, Alfred Gíslason (66), uoči početka Europskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj odlično je raspoložen. Osim sportskog fokusa, Islanđanin uživa i u privatnoj sreći jer je uoči Božića ponovno postao djed. Praznike je proveo s obitelji, skupivši energiju za ono što slijedi, a to je završna faza priprema. Njemačka reprezentacija okupila se u Hannoveru, a nakon dvije pripremne utakmice protiv Hrvatske, od kojih će jedna biti 8. siječnja u zagrebačkoj Areni, turnir otvara 15. siječnja utakmicom protiv Austrije. U velikom intervjuu za Bild am Sonntag, Gíslason je otvoreno govorio o ciljevima, kritikama i svojoj budućnosti na klupi.

Na pitanje o iznenađujuće dominantnoj sezoni Magdeburga u Bundesligi, Gíslason je odgovorio kako ga to zapravo ne čudi. "Magdeburg ima izvanredno širok kadar. Igraju vrlo snažnu sezonu i, osim dva neriješena rezultata, nisu izgubili bodove. Druge momčadi jesu. Zbog toga će svima biti teško sustići Magdeburg. Potpuno zasluženo su na vrhu. Gledao sam ih u Berlinu, bila je to čista demonstracija moći", izjavio je njemački izbornik.

Posebnu inspiraciju pronašao je u njemačkoj ženskoj reprezentaciji, koja je u prosincu osvojila svjetsko srebro. "Prije svega, atmosfera je bila impresivna. Počele su pomalo nervozno, što je normalno na takvom turniru, a zatim su postajale sve bolje iz utakmice u utakmicu. Izgradile su samopouzdanje. Upravo takav karakter odlikuje i našu momčad. Bile su turnirska ekipa sa snažnim nastupom i izvanrednom timskom kemijom. Sa svakom utakmicom postajale su sigurnije i bolje", rekao je Gíslason, dodavši kako je njihov put svojevrsni nacrt za njegovu ekipu: "Da, upravo tako i mi želimo nastupiti."

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gíslason ističe kako je njegova momčad prošla kroz veliku smjenu generacija. Otkako je preuzeo klupu 2020. godine, u sastavu su ostala samo četiri igrača: Andreas Wolff, Johannes Golla, Jannik Kohlbacher i povratnik Rune Dahmke. Svi ostali su vrlo mladi igrači, uključujući četiri debitanta na velikom natjecanju i šest igrača iz U21 reprezentacije koja je 2023. osvojila zlato. "Poseban fokus pri odabiru stavili smo na obranu i fleksibilnost, kako bismo imali što više igrača koji mogu pokriti više pozicija. Iako ovo nije najiskusnija ekipa, većinu vremena su zajedno posljednje dvije, tri godine i dobro su uigrani. Vjerujemo da u ovoj konstelaciji možemo ostvariti dobar rezultat. Imamo na raspolaganju najbolji mogući kadar", naglasio je izbornik.

Iskustvo u momčad donose vratar Andreas Wolff te Rune Dahmke i Jannik Kohlbacher, europski prvaci iz 2016. godine. "Andi je već deset godina među najboljim vratarima svijeta. On je naša jasna 'jedinica' i postao je pravi vođa. U mladosti je znao biti ekstremno temperamentan, ali to više nije slučaj. Rune Dahmke je, po mom mišljenju, jedan od najboljih obrambenih igrača uopće, a Kohli ove sezone igra vjerojatno najbolji rukomet u karijeri", pohvalio je Gíslason svoje veterane. Pozicija desnog vanjskog godinama se smatrala "Ahilovom petom" Njemačke, a za nju konkuriraju samo dva ljevaka, Renars Uscins i Franz Semper. "Rješenje je fleksibilnost. Imamo nekoliko dešnjaka koji su tu poziciju već dobro pokrivali. U usporedbi s prošlom godinom, imamo znatno više opcija. Renars se vraća u bolju formu, ali moramo paziti da mu ne postavljamo uvijek ljestvicu previsoko, kao što je bila ona na Olimpijskim igrama."

Nominacija za Euro nije prošla bez kritika, ponajviše zbog izostavljanja Tima Freihöfera, na što se osvrnuo i direktor berlinskog kluba Bob Hanning. "Svatko gleda iz perspektive svog kluba. Ipak, neobično je da drugi izbornik (Hanning je izbornik Italije, op.a.) javno kritizira naše odluke. Freihöfer je odigrao dobru rolu kod nas, ali trenutno ne igra tako snažnu sezonu kao lani. Odlučili smo se za Runea Dahmkea jer smo uvjereni da on u ovom trenutku može više dati momčadi", objasnio je Gíslason. Na pitanje osjeća li pritisak zbog izjave predsjednika saveza da će se o njegovom ugovoru do 2027. razmišljati ovisno o uspjehu na turniru, Gíslason je bio jasan: "Ne razmišljam o tome. Osjećam samo onaj pritisak koji sam sebi stvorim. Onaj izvana me ne zanima. Toliko sam dugo u ovome. Doživio sam mnogo padova, ali i puno, puno više uspona."

Europsko prvenstvo smatra najtežim turnirom u svojoj trenerskoj karijeri. "Na Europskim prvenstvima nema lakih protivnika. Nema egzotičnih ekipa, samo vrlo jake momčadi sličnog stila. Glavna runda bit će izuzetno teška." Kao glavnog favorita vidi Dansku. "Danska je mjerilo za sve. Iza njih je desetak momčadi koje se međusobno mogu pobijediti. No, Danska ima apsolutno poseban status. Nevjerojatna je širina njihova kadra, ne znam što se događa s njima. Broj ljevaka koje imaju nije normalan", rekao je uz smijeh. Unatoč svemu, cilj Njemačke je jasan. "Naš cilj je polufinale. A kad stignemo tamo, naravno da želimo više. Imamo tešku skupinu sa Srbijom, Austrijom i Španjolskom, gdje ne bismo smjeli izgubiti nijedan bod. Imamo mladu, ali vrlo talentiranu i ambicioznu momčad. Znamo što moramo učiniti i vjerujemo da imamo dobru priliku ostvariti svoje ciljeve."