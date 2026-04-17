OBJAVILI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Možda nema titule, ali ima novca: Evo koliko je Hajduk zaradio u 2025. godini

Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.04.2026.
u 20:31

Nakon deset milijuna eura minusa u prethodnoj godini, Hajduk je 2025. zaključio s impresivnom dobiti od 6,5 milijuna eura. Ključni su bili prihodi od navijača i prodaje igrača, no izvješće otkriva i ozbiljne strukturne probleme koji prijete dugoročnoj stabilnosti kluba

Nogometni klub Hajduk objavio je revidirano financijsko izvješće za 2025. godinu, a brojke pokazuju potpuni zaokret u poslovanju. Dok je 2024. godina završena s gubitkom od deset milijuna eura, protekla je kalendarska godina donijela dobit od 6,5 milijuna eura. Ukupni prihodi splitskog kluba dosegnuli su 32,5 milijuna eura, što predstavlja značajan rast od 28 posto u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili nešto više od 25,4 milijuna eura. Ovi rezultati ključni su i za proces licenciranja za novu sezonu, a detalji otkrivaju na čemu se temelji financijska slika kluba s Poljuda.

Najveći dio prihoda, čak 17 milijuna eura, stigao je od komercijalnih aktivnosti, što uključuje prodaju ulaznica, klupskih proizvoda i sponzorstva. Samo su ulaznice donijele više od 7,7 milijuna eura. Drugi ključni izvor prihoda bili su transferi igrača, koji su proračun popunili s 13,6 milijuna eura. U ovu brojku ulazi i konačno knjigovodstveno knjiženje rekordnog transfera Luke Vuškovića u Tottenham, koji je realiziran tek nakon što je mladi stoper postao punoljetan. Vrijedi istaknuti i prihode od povezanih strana, koji iznose šest milijuna eura, a najveći dio toga, 5,3 milijuna, odnosi se na članarine koje je udruga Naš Hajduk uplatila na račun kluba.

S druge strane, rasli su i rashodi, koji su u 2025. iznosili 38,5 milijuna eura. Najveća stavka su, očekivano, plaće zaposlenika, na koje je otišao 21 milijun eura. Od toga se na plaće igrača prve momčadi odnosi gotovo 13 milijuna eura. Ipak, taj je iznos za milijun eura manji nego 2024. godine, što pokazuje da je klub počeo provoditi racionalizaciju i smanjivati troškove svlačionice. Zanimljivo je, međutim, da su se troškovi stručnog stožera udvostručili, skočivši s 1,3 milijuna na gotovo 2,8 milijuna eura.

Unatoč impresivnoj dobiti, financijska slika ne bi bila tako pozitivna bez prodaje igrača. Jednostavna računica pokazuje da bi Hajduk, bez prihoda od transfera, godinu završio sa šest milijuna eura minusa. To jasno ukazuje na to koliko se poslovni model kluba i dalje oslanja na uspjeh Akademije i izlazne transfere, ali i na činjenicu da je takvo poslovanje dugoročno teško održivo bez konstantnog stvaranja novih vrijednosti.

U komentaru uprave koji je priložen uz izvješće, istaknuti su ozbiljni strukturni problemi s kojima se klub suočava. "Hajduk se suočava s ozbiljnim problemom dotrajale infrastrukture. Problematika stadiona dugoročno ograničava rast prihoda VIP loža, ugostiteljstva i općenito komfora koji moderni navijač očekuje", navodi se u komentaru. Klub u suradnji s Gradom Splitom intenzivno radi na rješavanju ovog problema, a na nužnost ulaganja upozoravaju i bivši igrači, poput Ivana Rakitića, koji je istaknuo kako je klub zbog loše infrastrukture gubio potencijalna pojačanja. Poslovni model tako ostaje ranjiv, jer neuspjeh u kvalifikacijama za europska natjecanja izravno znači gubitak milijunskih prihoda od Uefe, dok izostanak "proizvodnje" mladih igrača ugrožava ključni izvor prihoda.
