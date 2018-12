Bilo je dosta: Manchester United pokazao Mourinhu izlazna vrata!

Jose Mourinho od utorka više nije menadžer Manchester Uniteda. Vijest su potvrdili i u klubu, velikanu engleskoga nogometa koji je portugalski strateg ostavio na šestom mjestu s čak 19 bodova zaostatka za trenutačno vodećim Liverpoolom.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC