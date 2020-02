Momčad LeBrona Jamesa slavila nad ekipom Giannisa Antetokounmpa

Momčad Zapada na čelu s LeBronom Jamesom slavila je sa 157-155 protiv momčadi Istoka koju je predvodio Giannisom Antetokounmpo na 69. All-Star utakmici igranoj u nedjelju u Chicagu.

Utakmica je zapravo predstavljala odavanje počasti tragično preminulom Kobeu Bryantu koji je poginuo u padu helikoptera 26. siječnja zajedno s 13-godišnjom kćerkom Giannom i još sedam putnika.

"Nikada nećemo vidjeti igrača poput Kobea", izjavio je Magic Johnson prije utakmice. "Ovo je teško vrijeme za cijelu NBA obitelj." Počast je odana i bivšem NBA povjereniku Davidu Sternu koji je preminuo 1. siječnja.

NBA je ove godine promijenila format tako da je prvu četvrtinu dobila momčad Zapada (53-41), a drugu momčad Istoka na čelu s Giannisom Antetokounmpom (51-30). Treća je četvrtina završila neriješenim rezultatom 41-41, a u zadnjoj četvrtini je momčad s najviše poena trebala zabiti 24 koša za pobjedu, dok je momčad koja je gubila trebala ubaciti 24 koša plus onoliko koševa koliko zaostaje. Iako je momčad Istoka imala prednost od devet koševa na početku, na kraju je ipak samo s dva koša više slavila momčad Zapada nadigravši Istok s 33-22.

Nagradu za najboljeg igrača utakmice, koja od ove godine nosi ime po Kobeu Bryantu, primio je Kawhi Leonard koji je u 20 minuta zabio 30 koševa.

U znak počasti Bryantu svi igrači Zapada nosili su na dresu broj 24 kojeg je zadnjih deset godina nosio Bryant u LA Lakersima, dok su u momčadi Istoka svi igrači nosili broj 2 kojeg je nosila Bryantova kćer, također košarkašica. Također, publika u United Centru je prije početka utakmice osam sekundi bila u tišini. Bryant je prije broja 24 na dresu nosio broj osam.

Bryant je prvu All Star utakmicu odigrao 1998. sa samo 19 godina, kao najmlađi košarkaš kojem je to uspjelo. Ukupno je 18 puta biran u All Star momčad i drugi je iza Kareem Abdul-Jabbara koji je tu čast imao 19 puta. Također, četiri je puta osvajao nagradu za najboljeg igrača All Star utakmice.

