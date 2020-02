Vlade Divac mi je to sam priznao, a protiv Kukoča je lobirao netko iz - Hrvatske!

Ako ste se, kao mi, nadali da će Toni Kukoč u petak biti imenovan finalistom izbora za Košarkašku kuću slavnih, uzalud ste se nadali. U Hall of Fame su posljednjih godina ponešto mijenjali pravila, a o čemu je riječ objasnio nam je osobno predsjednik Kuće slavnih Jerry Colangelo (80):

– Danas smo objavili imena osam finalista koje je imenovao sjevernoamerički odbor i svih osam može biti uvršteno u Kuću slavnih ako svi dobiju 18 od 24 moguća glasa članova tog odbora. Što se pak tiče internacionalaca, njih bira poseban odbor sastavljen od ljudi koji poznaju međunarodnu košarku, a naš novi internacionalni član izabire se izravno.

No, ime tog internacionalca bit će objavljeno 4. travnja, baš kao i ostalih “počasnika” u klasi 2020. Štoviše, kako nam je kazao Colangelo, on je već izabran.

Zasad četvorica Hrvata

– Ja već znam to ime, a vi ne znate i ne smijete ni znati.

Je li ta osoba iz Europe?

– Mogu vam samo reći da je čovjek iz naše galaktike – kazao je Colangelo nasmijavši se svojoj dosjetki.

Nama to nije bilo smiješno, a Kukoču još manje jer ga zaobilaze već godinama, a od svih Europljana koji su izabrani nakon njegova umirovljenja, splitski Pink Panhter ima uvjerljivo najviše trofeja. Tako na stvari gleda i višedesetljetni legendarni NBA kroničar Sam Smith, dugogodišnji novinar Chicago Tribunea:

– Kukoč je jedan od najpodcjenjenijih košarkaša u očima Kuće slavnih. Da oni gledaju postignuća, Toni bi već odavno bio izabran. U Kuću slavnih prije njega ušli su Sabonis, Marčulionis, Divac i Rađa, a on od svih njih Kukoč ima najviše trofeja. Pa recite mi, tko to ima tri klupska naslova prvaka Europe i tri naslova prvaka NBA lige, uz pregršt medalja s reprezentacijom i niz individualnih priznanja. Osim toga, od svih njih on je jedini igrao u momčadi koja je osvajala naslov, a u tome možda i jest problem. Naime, s obzirom na to da se žrtvovao za uspjeh momčadi, on uz Jordana i Pippena nije mogao imati tako upečatljivu statistiku.

S obzirom na to da je u mirovini počeo pisati za internetsku stranicu Chicago Bullsa, gospodin Smith čini sve što je u njegovoj moći da Kukoč ipak doživi počast kakvu zaslužuje.

– Nedavno sam o tome napisao i tekst za potrebe kojeg sam nazvao i glavnog menadžera Sacramenta Vladu Divca, a on mi je rekao i pošteno priznao da je Kukoč trebao biti izabran prije njega i Dina Rađe. Da je Kukoč tada, recimo, došao u Charlotte, Sacramento ili Golden State, imao bi puno bolju statistiku i tada bi bio All-Star, a već neko vrijeme i član Kuće slavnih.

Što je u očima tog famoznog Odbora za međunarodnu košarku najvažnije da kandidat ima?

– To je neka vrsta misterija, Kuća slavnih to drži tajnom. Možda u tome ima i politike. Čak sam čuo da je Toni u Hrvatskoj nešto kazao što se nekim ljudima nije svidjelo i da je netko iz Hrvatske lobirao protiv njega. No, uvjeren sam da je Kukoč već član Kuće slavnih, samo što on to još ne zna. Bit će izabran ili ove ili sljedeće godine, a meni se sve nekako čini da će to biti već ove godine jer su svi takvi klasni igrači iz njegova naraštaja već uvršteni.

Kakvi su Kukočevi izgledi da bude izabran ove godine, pitali smo Colangela.

– To ovisi isključivo o našem internacionalnom odboru. Koliko znam, on nam je jedan od prvih kandidata.

Hm, to nam je zazvučalo kao opravdanje za još jednu godinu čekanja, pa smo mu rekli podatak koji ni sam nije znao, a to je da Hrvatska već ima četiri člana u Kući slavnih – Krešimira Ćosića, Dražena Petrovića, Dina Rađu i Mirka Novosela.

Ulazi Tomjanovich?

Bude li pak ove godine za člana Kuće slavnih izabran Rudy Tomjanovich (71), iako ima američku putovnicu, slobodni smo proglasiti ga petim hrvatskim uvrštenikom u odaje nezaboravnih. Rudy T to zaslužuje jer je osvojio dva naslova prvaka NBA lige (1994. i 1995.), a od hrvatskoj javnosti poznatih imena finalisti izbora postali su Tim Duncan, Kevin Garnett i posmrtno Kobe Bryant. Imena izabranih bit će objavljena 4. travnja.

