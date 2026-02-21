Naši Portali
NA PUTU

Pogledajte što izbornik Dalić radi u inozemstvu: Napravit će sastanak s važnom karikom vatrenih

Zagreb: Humanitarna večer građevinara
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.02.2026.
u 08:43

Gledat će braniča Duju Ćaletu-Cara (29), koji je ovaj tjedan novinama Mundo Deportivo rekao da se nada minutaži u Real Sociedadu kako bi zaigrao na Svjetskom prvenstvu. U sastavu petoplasirane momčadi španjolskog prvenstva neće biti veznjaka Luke Sučića (23) zbog ozljede aduktora lijeve noge, a Dalić ga je držao na ledu nekoliko reprezentativnih akcija jer nije bio dostupan za Ligu nacija.

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić i njegov pomoćnik Vedran Ćorluka posjetit će ovaj vikend u Španjolskoj trojicu hrvatskih reprezentativaca nakon što su bili u posjeti igračima u Italiji, o čemu je Večernji već ranije pisao. Dalić i Ćorluka, četiri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva, u subotu će u San Sebastianu nazočiti utakmici Real Sociedada i Ovieda koja počinje u 14 sati.

„Dolaze pogledati utakmicu i vidjeti se s Dujom i Lukom“, rekao je Hini klupski glasnogovornik Jon Ander Munduate.

„Takvi posjeti su potpuno uobičajeni iz svih reprezentacija“, dodao je u telefonskom razgovoru.

Sučić, koji bi od srijede trebao normalno trenirati sa suigračima u Real Sociedadu, vratio se u početni sastav baskijske ekipe nakon što je krajem prosinca na klupu sjeo novi trener Pellegrino Matarrazo. Prvi dio sezone uglavnom je proveo na klupi za pričuve, a za Hrvatsku je odigrao samo dva susreta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i to s Gibraltarom.

Ćaleta-Car, koji je ljetos došao iz Lyona, u rujnu i listopadu je igrao u početnom sastavu Real Sociedada, a onda je završio na klupi za pričuve, sve do dolaska Matarazza. Dalić i Ćorluka će ga pogledati iz predsjedničke lože stadiona Anoeta, a onda će nastaviti put prema sat vremena vožnjom udaljenoj Pamploni.

Ondje će od 18.30 sati gledati napadača Antu Budimira (34) u susretu Osasune i Real Madrida, vodeće momčadi prvenstva. Budimir je zabio 13 golova u 26 utakmica za Osasunu, a Dalić je nedavno izjavio da je on među rijetkim hrvatskim napadačima koji redovito zabija za svoj klub. Dalić i Ćorluka se namjeravaju ručati u nedjelju zajedno s Budimirom, Sučićem i Ćaletom-Carom, ujedno jedinom trojicom hrvatskih nogometaša u Primeri. Prošli mjesec je iz Girone otišao vratar Dominik Livaković (31) u Dinamo dok je bivši krilni reprezentativac Josip Brekalo (27) prešao iz Ovieda u njemačkog drugoligaša Herthu iz Berlina.

Glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak potvrdio je Hini da je izbornik Dalić ovaj vikend u Španjolskoj.

Izbornik, koji trebao izabrati igrače za Svjetsko prvenstvo, prije desetak dana je sa članovima stručnog stožera obišao hrvatske reprezentativce u Italiji. Ondje je pogledao četiri utakmice Serie A u kojima su nastupili. Zajedničku večeru održali su u Milanu, a na njoj je bio i kapetan Luka Modrić koji je ljetos došao u AC Milan iz Real Madrida.

Hrvatska iduću utakmicu igra 26. ožujka s Kolumbijom u američkom gradu Orlandu, a pet dana kasnije i s Brazilom. Nakon tih prijateljskih utakmica uslijedit će i provjere s Belgijom i Slovenijom prije Svjetskog prvenstva.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
Luka Sučić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

