Slavni Hrvat oštro napao Amerikance koji ga ignoriraju: Više vrijedite vi nego njihov smrdljivi...

Bojan Bogdanović, najbolji hrvatski košarkaš, ove sezone je uvjerljivo jedan od najboljih šutera lige. Prosječno po utakmici zabija 21 koš po utakmici, a s trice šutira 42.5 posto.

Jedini igrač koji šutira minimalno 40% za tri, a da je zabio više trica od našeg reprezentativca je Duncan Robinson iz Miami Heata.

Zato smo ove godine očekivali svi našeg Bojana na All Star vikendu koji se od petka do nedjelje održava u Chicagu. I dok je na jakom Zapadu bilo i za očekivati da će teško doći do statusa All Star igrača, poziv za natjecanje u tricama bio je 'zicer'.

Nažalost, NBA liga još jednom je napravila pogrešku i Bogdanović nije dobio poziv gdje bi mogao pokazati svoje šuterske sposobnosti.

Bojan je do četvrtka šutio o toj nepravdi, a onda je putem Instagrama poručio što misli o nepozivanju od strane NBA lige.

Na profilu Hoopstera gdje je objavljen podatak o tome da jedino Robinson šutira minimalno 40% za tricu, a da je zabio više trica od Bogdanovića, u komentarima se oglasio i sam Bogdanović.

- Vrijedi više podrška svih vas, nego njihov smrdljivi poziv već drugu godinu zaredom... - poručio je ove sezone sjajni Bogdanović.

