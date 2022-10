Mohorič u dramatičnoj završnici do pobjede sa sekundom ispred Vingegaarda

Slovenac Matej Mohorič, član momčadi Bahrain-Victorious, pobjednik je ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke CRO Race koja je u nedjelju završila ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Mohorič je do ukupne pobjede stigao sa sekundom prednosti ispred drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), odnosno 11 sekundi ispred trećeg Britanca Oscara Onleya (DSM).

Ključnim se pokazao završni sprint posljednje, 158 kilometara dugačke šeste etape vožene od Svete Nedelje do Zagreba, u kojemu je Mohorič zauzeo drugo mjesto iza Talijana Elije Vivianija (INEOS Grenadiers) te osvojio šest sekundi bonifikacije s kojima je pretekao Vingegaarda.

"Ovo je bila najbolja priprema sprinta koju smo napravili ove godine. Iznimno sam sam sretan jer mi je ovo tek druga pobjeda u sezoni. Dobro je završiti sezonu u pozitivnom tonu", izjavio je etapni pobjednik Viviani.

Vrlo sretan u cilju bio je i Mohorič.

"Borio sam se do zadnjeg metra iako je izgledalo skoro pa nemoguće pobijediti u ukupnom redoslijedu. Na ovoj utrci sam imao i nevjeronjatan tim koji mi je to omogućio. Ova mi pobjeda mnogo znači jer sam sredinom sezone imao dosta zdravstvenih problema i sada s optimizmom očekujem preostale utrke do kraja godine", kazao je Mohorič.

Osim crvene majice za ukupnog pobjendika, koju je osvojio Mohorič, momčad Bahrain-Victorious je imala pobjednika i u natjecanju za plavu majicu namijenjenu pobjedniku natjecanja po bodovima koju je osvojio Talijan Jonathan Milan. Osvajač zelene majice namijenjene najboljem penjaču je Francuz Alexis Guerin (Vorarlberg), dok je bijelu majicu kao najbolji vozač mlađi od 23 godine osvojio Onley.

Da momčad Bahrain-Victorious nije odustala od borbe za ukupnu pobjedu pokazao je i prvi prolazni cilj u Svetoj Nedelji nakon samo 3.4 kilometra. Tri sekunde bonifikacije za prvo mjesto osvojio je Mohorič koji je tako smanjio zaostatak za Vingegaardom na pet sekundi. Dvije sekunde bonifikacije za drugo mjesto u Svetoj Nedelji osvojio je Onley koji se tako približio Vingegaardu na šest sekundi, dok je treći bio Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), vodeći u natjeecanju za plavu majicu.

Ipak, prije drugog prolaznog cilja, koji se nalazio u Dugom Selu na 71. kilometru etape, formirao se bijeg od petorice vozača koji su "pokupili" bonifikacije i u Dugom Selu i u Vrbovcu, pa Mohorič i Onley nisu uspjeli dodatno smanjiti zaostatak za Vingegaardom. U bijegu su bili Nizozemci Timo Roosen (Jumbo-Visma) i Danny van der Tuuk (Kern Pharma), Kanađanin Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), Talijan Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) i Španjolac Alex Martin Gutierrez (Eolo-Kometa).

I u Dugom Selu i u Vrbovcu prvi je bio Mosca, u Dugom Selu ispred Roosena i Van der Tuuka, a u Vrbovcu ispred Van der Tuuka i Roosena. Uslijedio je brdski cilj u Svetom Ivanu Zelini kojega je osvojio Cataford ispred Mosce i Van der Tuuka.

Sve do ulaska u Zagreb peloton kojega je predvodila momčad Bahrain-Victorious, držao se na otprilike minutu iza vodeće petorke.

Po ulasku na završne krugove u Zagrebu vrh glavne skupine preuzela je momčad INEOS Grenadiers koja je pripremala sprint za svog najbržeg čovjeka Vivianija, dok je ogroman posao za Mohoriča napravio Milan koji ga čitavo vrijeme držao pri samom vrhu te mu omogućio idealnu poziciju pred završni sprint.