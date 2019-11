Modriću na promociju knjige 'Moja igra' stigla i Realova zvijezda

Luka Modrić je danas na Interliberu predstavio svoju autobiografiju 'Moja igra'. A službeno predstavljanje njegove knjige je večeras u hotelu Esplanada.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije predstavlja svoju autobiografiju ‘Moja igra’ koju u distribuciji Večernjeg lista može naći na kioscima po cijeni od 129 kuna.

>> Pogledajte video: Luka Modrić potpisivao knjigu na Interliberu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na predstavljanju su mnoga poznata nogometna imena, a među njima je Marcelo, Lukin suigrač iz Reala, te jedan od čelnika 'kraljevskog kluba' Emilio Butragueño.

Među uzvanicima su još izbornik Zlatko Dalić, Ćiro Blažević, Slaven Bilić, Zvonimir Boban, Mario Stanić, Aljoša Asanović, te njegovi suigrači iz reprezentacije Mateo Kovačić, Tin Jedvaj, Dominik Livaković, Mile Škorić, Borna Barišić...

Luka Modrić je na promociju svoje knjige stigao sa suprugom, djecom, a došli su i njegovi roditelji Radojka i Stipe.

- Ovo što sam ostvario puno je više nego što sam ikad mogao sanjati. Ponosan sam na sve uspjehe. Uvijek mi je bila želja objaviti autobiografiju, a u posljednje vrijeme sam to i odlučio napraviti nakon uspjeha s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu - rekao je Luka Modrić.

Slaven Bilić je istaknuo sjajna Modrićevu karijeru te kako ga to uopće nije iznenadilo.

- Velika mi je čast biti ovdje. Nije me iznenadio Modrićev uspon, ali se mnogo toga promijenilo u njegovom životu. Sjećam se kad se Niko Kovač opraštao u Bukureštu da je desetka trebala pripasti Luki. Međutim, on se premišljao, govorio 'a što ja znam...', a danas Edenu Hazardu hladno odbrusi: 'Daj ti meni to ovamo, to je moj broj' - rekao je Bilić i podvukao:

- Naravno da se promijenio, ali je ostao skroman i ponizan

>> Knjiga 'Moja igra' je u distribuciji Večernjeg lista na svim je kioscima po cijeni od 129 kuna