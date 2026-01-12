Preminuo poznati nogometaš i trener, javile se legende koje mu iskazuju počast: 'Tužan sam'

Courbis je kao igrač tri puta osvojio francuski naslov u dresu Marseillea (1972) i Monaca (1978, 1982), a kao trener je odradio više od 500 utakmica u Ligue 1 na klupi Toulona, Toulousea, Bordeauxa, Marseillea i Montpelliera. Trenirao je i Alaniju Vladikavkaz, Niger, Sion, Al-Wahdu...

Njegovo najveće trenersko postignuće bio je plasman u finale Kupa UEFA 1999. s Olympique Marseilleom. Trenersku karijeru je završio u Caenu 2019. godine, a posljednjih 20 godina je bio radijski i televizijski komentator.

Uz mnoge francuske zvijezde trenirao je i Zinedinea Zidanea u Bordeauxu između 1992. i 1994.

"Tužan sam i dirnut," napisao je Zidane, svjetski prvak iz 1998., na Instagramu.

Francuski izbornik Didier Deschamps rekao je da je francuski nogomet izgubio "simpatičnu, toplu osobnost snažnog karaktera", "pravog entuzijasta" koji je "odlučio podijeliti svoju strast posljednjih godina, iza mikrofona, s jedinstvenim načinom izražavanja".

Francuska nogometna legenda Michel Platini također je odao počast Courbisu na RMC-u.

"Rolland je dio povijesti francuskog nogometa u posljednjih 50 godina. On je u našim životima, u životima svih ljubitelja nogometa, u životima svih onih koji su pratili nogomet. Za sve koji su uključeni u nogomet, Rolland je dio velike povijesti francuskog nogometa, on je jedan od onih koji su oblikovali posljednjih 50 godina francuskog nogometa," kazao je Platini.