Sergej Jakirović ide na svjetskog prvaka! Kuglice su bile nemilosrdne prema bivšem treneru Dinama

Ždrijeb četvrtog kola najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Cupa, bio je uistinu nemilosrdan prema momčadi Sergeja Jakirovića. Njegov Hull City na domaćem će terenu ugostiti moćni Chelsea, jednog od najtežih mogućih suparnika. Jakiroviću (49), koji je klupu engleskog drugoligaša preuzeo uoči tekuće sezone, ovo će biti prvi veliki sraz s engleskom elitom otkad je napustio Dinamo. Utakmica je na rasporedu za vikend 14. i 15. veljače, a stadion MKM bez sumnje će biti ispunjen u iščekivanju nogometne čarolije.

Da zadatak bude teži, ne radi se o bilo kakvom Chelseaju. Londonski plavi u dvoboj ulaze s titulom aktualnog svjetskog klupskog prvaka, koju su osvojili sredinom srpnja prošle godine pobjedom od 3:0 protiv moćnog Paris Saint-Germaina. Osim toga, momčad sa Stamford Bridgea trenutno je i vladar UEFA Konferencijske lige, natjecanja koje su osvojili dva mjeseca ranije uvjerljivom pobjedom 4:1 nad Real Betisom. Ovi trofeji jasno pokazuju snagu momčadi s kojom će se Jakirovićevi "Tigrovi" suočiti.

Put do četvrtog kola za ova dva kluba bio je potpuno različit. Dok je Chelsea svoj prolazak osigurao dominantnom pobjedom od 5:1 protiv Charltona, Hull City je morao proći kroz pravu dramu. U trećem kolu ugostili su Blackburn Rovers, a nakon što u 120 minuta nije bilo pogodaka, pobjednika su odlučili jedanaesterci. Jakirovićeva momčad pokazala je više mirnoće i slavila s 4:3, osiguravši si tako nagradni dvoboj protiv svjetskog prvaka.

Za Sergeja Jakirovića, ovo je prilika za dokazivanje na najvećoj pozornici. Hrvatska ga javnost pamti po dvostrukoj kruni s Dinamom u sezoni 2023./24., ali i po teškom porazu od Bayerna (9:2) koji je doveo do njegove smjene. Nakon kratke epizode u Turskoj, prihvatio je izazov u Championshipu. U karijeri koja broji više od 300 utakmica ostvario je čak 185 pobjeda, no dvoboj protiv Chelseaja bit će kruna njegovog rada u Engleskoj. Ždrijeb je donio i druge zanimljive parove, poput sraza Aston Ville i Newcastlea.