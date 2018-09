Modrićeve riječi odjeknut će Hrvatskom, to je zanimalo sve navijače!

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odigrala prvu utakmicu nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji te u gostima odigrala 1:1 u gostima protiv Portugala.

Naši su poveli preko Perišića, a Portugal je izjednačio pogotkom Pepea. Vatrene je predvodio kapetan Luka Modrić, koji je na terenu proveo 55 minuta, a onda dobio odmor uoči važne utakmice protiv Španjolske.

>>Pogledajte Večernji pressing s Davorom Šukerom

[video: 26401 / ]

- Napokon smo srušili tu lošu tradiciju za nas. Postigli smo pogodak i nismo izgubili tako da možemo biti zadovoljni što se tiče rezultata. Mislim da je igra bila dosta solidna za prvu utakmicu nakon Svjetskog prvenstva. Još se svi polako tražimo u formi, a kao što je i izbornik rekao, kroz utakmice ćemo pokušati ostvarivati što bolji rezultat i to je to, rekao je Modrić za Novu TV.

Nakon SP-a od reprezentacije su se oprostili Subašić, Ćorluka i Mandžukić, a Luka je i dalje tu... Je li razmišljao o povlačenju?

- Iskreno, nisam razmišljao. Imam još dosta motiva igrati za reprezentaciju, uvijek sam govorio da ću igrati dok god me budu trebali, dok osjećam da mogu pomoći, a to hvala Bogu još uvijek mogu. Nisam vidio razlog da se oprostim, unatoč tome što smo ostvarili veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu. Mislim da mogu još pomoći reprezentaciji, kad osjetim da to više nije to sam ću reći. Zašto odlaziti ako se osjećam dobro? Bez obzira što neki kažu kako je ovo idealan trenutak. Slažem se, ali meni je gušt igrati za reprezentaciju, igram uvijek s velikim motivom, presretan sam ovdje, kapetan sam i nisam vidio razloga. Ponavljam, još mogu pomoći reprezentaciji, rekao je Modrić i tako razveselio sve navijačeu domovini.

>>Pogledajte intervju s Yurijem Cortezom