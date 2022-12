Modrić s pozornice na Trgu: Htjeli smo vam donijeti zlato; Dalić: Dragi moji, Luka će ostati

Hrvatska reprezentacija osvojila je drugu broncu i treću medalju u svojoj povijesti na svjetskim prvenstvima. Kao i 2018., vatrene je na Trgu Bana Jelačića dočekala masa ljudi. Naravno, mnogobrojnoj su se publici obratili kapetan Luka Modrić te izbornik Zlatko Dalić.

>> Ovo je trenutak kada su vatreni stigli na Trg!

- Dobro večer, Zagrebe. Dobro večer, Hrvatska! Lijepo vas je vidjeti opet nakon četiri i pol godine. Hvala što ste došli u ovako velikom broju. Htjeli smo doći sa zlatom, ali mislim da je i ovo treće mjesto velika stvar. A i vaš dolazak ovdje to pokazuje. Htio bih još reći da sam uvjeren da će u budućnosti ova reprezentacija donijeti zlato u Hrvatsku - rekao je pa dodao:

- Može ona još jedna, koja je bila prije četiri godine! "Zovi, samo zovi", zapjevao je Luka.

Uslijedio je govor Zlatka Dalića.

- Dragi moji, Luka će ostati u to budite sigurni. Ništa nas ne može zaustaviti. Ni hladno vrijeme ni zima. Hvala vam na tome - rekao je Dalić, a gledatelji su počeli pjevati "Daliću, majstore".

- Ne bih ja bio majstor da nema ovih ljudi iza mene. I zato mi dozvolite da se svima zahvalim, ovim ljudima iza mene koji su osvojili broncu i koji su opet ujedini Hrvatsku. Pokazali zajedništvo, poniznost, skromnost, hrabrost, odlučnost, domoljublje i vjeru. I zbog toga ih je dragi Bog nagradio. Ništa nije slučajno. Oni su zaslužni i njima sva slava, njima sva čast. Jučer sam im se naklonio i danas ću u ime svih vas. Dečki, moj naklon.



Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 18.12.2022., Zagreb - Svecani docek hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvojenog treceg mjesta na Svjetkom prvenstvu u Katru. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

- Oni to zaslužuju, to naša Hrvatska zaslužuje i mi smo najponosniji na svijetu. To je Hrvatska naših snova, Hrvatska kakva mora biti uvijek. Mi smo to zavrijedili i možemo slobodno reći i zahvaliti onima koji su donijeli našu Hrvatsku. Mi živimo vrijednosti i dragi ljudi hvala vam. Uživajte.

Domagoj Vida nahvalio je svoj nasljednika, Joška Gvardiola.

- Ajmo sad svi molim vas za našeg ministra obrane (Gvardiola). Zove, zove, zove ona mene, Jole, Jole... - krenuo je Vida recitirati stihove Joletovog hita, nakon čega je zapjevao cijeli Trg.

Dominik Livaković oduševio je svojim nastupima. Njegove obrane jedanaesteraca vodile su nas do polufinala.

- Teško je govoriti nakon ove dvije veličine prije mene. Hvala vam svima, gurali ste nas i želim vam svima zahvaliti - rekao je Livaković.

Dejan Lovren također je okrenuo na pjesmu.

- Dobra večer, Hrvatska. Ponavljam Brozovićeve riječi: "Je*ote, koliko nas ima". I molio bih vas, što smo pjevali i prije četiri i pol godine... "Oj, Zagoro, Lijepa li si - zapjevao je Lovren, a navijači su nastavili.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 18.12.2022., Zagreb - Svecani docek hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvojenog treceg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Katru. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo i Hajduk - dotaknuo ih se Bruno Petković.

Što mogu reći, a što oni prije mene već nisu. Mi iz HNL-a najbolje znamo kolika je podjela na sjever i jug, na Dinamo i Hajduk. Ovih mjesec dana živjeli smo kao jedno i to je najveća stvar koju mi igrači možemo dobiti. A sada jedna pjesma pjevača koji nas je držao ovih mjesec dana u autobusu... Jura Stublić! - najavio je Bruno Petković.

Potom je riječ dobio Marko Livaja.

- Hvala vam na ovom prekrasnom dočeku, hvala vam za ljubav koju ste nam pružili, nadam se da će ovi mladi momci donijeti zlato u Hrvatsku i da ćemo se ovdje opet vidjet za četiri godine - kazao je.

Opet smo tu s novom medaljom i prekrasnim dočekom, hvala vam na tome - rekao je Mateo Kovačić pa zapjevao "Pukni puško".

Hvala vam na svemu, na podršci, ove ćemo medalje spremiti i zaboraviti, ali ovaj doček ćemo uvijek pamtiti - poručio je Mislav Oršić.