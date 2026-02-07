Naši Portali
PIŠE MARCA

Modrić s cigaretom u ustima bacio zemlju na koljena i doveo je do ludila, sve je sažeto u ovoj slici

Serie A - Bologna v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.02.2026.
u 11:35

Modrićeve čudesne pothvate u Italiji detaljno prate i u Španjolskoj gdje i dalje ne mogu prežaliti što je napustio madridski Real, smatraju kako je kraljevima itekako mogao pomoći u ovoj sezoni

Hrvatski kapetan Luka Modrić oduševljava suigrače, navijače i talijansk javnost otkada je ljetos iz Reala došao u svlačionicu Milana. Talijani su oduševljeni time što veteran igra kao mladić. Modrić je od 23 prvenstvene utakmice njih čak 21 igrao kao starter. Želio je i preostale dvije, ali ga je trener Max Allegri odmarao jer je procijenio kako će mu trebati za daljnje izazove

Modrićeve čudesne pothvate u Italiji detaljno prate i u Španjolskoj gdje i dalje ne mogu prežaliti što je napustio madridski Real, smatraju kako je kraljevima itekako mogao pomoći u ovoj sezoni.  Marca o fenomenu hrvatske nogometne legende piše pod naslovom 'Lukura Modrić'.

Malo su se poigrali s riječima jer 'locura' na španjolskom znači ludilo, pa su je spojili s Modrićevim imenom. 

- Obožavani Modrić. Igra sve, bez ijedne ozljede, najbolji je dodavač i osvajač lopti... Hrvat je sa svojih 40 godina treći igrač s najviše minuta u Milanu... i drugi po broju oduzetih lopti!" dive se Španjolci i podsjećaju na Modrićeve riječi: "Moraš imati Hrvata u momčadi da bi osvojio Ligu prvaka, deset zaredom s Hrvatom u ekipi', govorio je Luka Modrić sa svojim prepoznatljivim naglaskom, s ‘ušatom’ u rukama, u jednoj od šest koje je osvojio s Real Madridom. Uvijek sto posto, nikad ozlijeđen - pišu Španjolci. 

- Sada u Milanu također se ne ozljeđuje, a u ligi fizički zahtjevnoj poput Calcia to je velika stvar. A s 40 godina – još veća. I pritom igra gotovo svaku utakmicu. Gledajući današnji Real, prepun ozljeda u svim linijama, imati ga bio bi pravi fizički blagoslov. O nogometnoj kvaliteti da i ne govorimo - dodaje Marca. 

- Još nije produžio ugovor, kao što je radio posljednjih godina u Madridu, iako mu je klub navodno već dao ponudu da ostane i nakon Svjetskog prvenstva, posljednjeg u njegovoj karijeri. Luca Toni sažeo je sve u jednu sliku koja je obišla cijelu Italiju: 'Modrić je najbolje pojačanje 2025. jer je donio kvalitetu. S ovom djecom Modrić igra s cigaretom u ustima.' Milan se danas, pod njegovim kormilom, bori s Interom za Scudetto, koji prošle godine nije vidio ni izdaleka – bio je osmi, izvan Europe - zaključuju iz poznatog lista. 

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Šibenik: Konferencija za medije Željka Karajice na kojoj je najavljena utakmica ameri?kog nogometa u Hrvatskoj
3
Uništio je i Šibenik

Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot: 'Uništio nas je!'

Hrvatski sportski biznismen Željko Karajica ovih dana baš i nije popularan u Austriji, a pogotovo među navijačima nogometnog kluba Austrije iz Klagenfurta. Taj je klub, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama Karajice, doveden na rub stečaja, a sve to nakon što je prošle godine iz prve ispao u drugu ligu. Podsjetimo, Karajica je neodgovornim poslovanjem uništio i jedan hrvatski klub, HNK Šibenik, koji je zbog dugova izbačen u 4. ligu.

