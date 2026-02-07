Modrić s cigaretom u ustima bacio zemlju na koljena i doveo je do ludila, sve je sažeto u ovoj slici

Hrvatski kapetan Luka Modrić oduševljava suigrače, navijače i talijansk javnost otkada je ljetos iz Reala došao u svlačionicu Milana. Talijani su oduševljeni time što veteran igra kao mladić. Modrić je od 23 prvenstvene utakmice njih čak 21 igrao kao starter. Želio je i preostale dvije, ali ga je trener Max Allegri odmarao jer je procijenio kako će mu trebati za daljnje izazove

Modrićeve čudesne pothvate u Italiji detaljno prate i u Španjolskoj gdje i dalje ne mogu prežaliti što je napustio madridski Real, smatraju kako je kraljevima itekako mogao pomoći u ovoj sezoni. Marca o fenomenu hrvatske nogometne legende piše pod naslovom 'Lukura Modrić'.

Malo su se poigrali s riječima jer 'locura' na španjolskom znači ludilo, pa su je spojili s Modrićevim imenom.

- Obožavani Modrić. Igra sve, bez ijedne ozljede, najbolji je dodavač i osvajač lopti... Hrvat je sa svojih 40 godina treći igrač s najviše minuta u Milanu... i drugi po broju oduzetih lopti!" dive se Španjolci i podsjećaju na Modrićeve riječi: "Moraš imati Hrvata u momčadi da bi osvojio Ligu prvaka, deset zaredom s Hrvatom u ekipi', govorio je Luka Modrić sa svojim prepoznatljivim naglaskom, s ‘ušatom’ u rukama, u jednoj od šest koje je osvojio s Real Madridom. Uvijek sto posto, nikad ozlijeđen - pišu Španjolci.

- Sada u Milanu također se ne ozljeđuje, a u ligi fizički zahtjevnoj poput Calcia to je velika stvar. A s 40 godina – još veća. I pritom igra gotovo svaku utakmicu. Gledajući današnji Real, prepun ozljeda u svim linijama, imati ga bio bi pravi fizički blagoslov. O nogometnoj kvaliteti da i ne govorimo - dodaje Marca.

- Još nije produžio ugovor, kao što je radio posljednjih godina u Madridu, iako mu je klub navodno već dao ponudu da ostane i nakon Svjetskog prvenstva, posljednjeg u njegovoj karijeri. Luca Toni sažeo je sve u jednu sliku koja je obišla cijelu Italiju: 'Modrić je najbolje pojačanje 2025. jer je donio kvalitetu. S ovom djecom Modrić igra s cigaretom u ustima.' Milan se danas, pod njegovim kormilom, bori s Interom za Scudetto, koji prošle godine nije vidio ni izdaleka – bio je osmi, izvan Europe - zaključuju iz poznatog lista.