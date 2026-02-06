Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO ĆE IH VODITI NA SP?

Najuspješniji izbornik u povijesti marokanske reprezentacije podnio ostavku

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.02.2026.
u 15:40

Bivši trener Wydad Casablance najuspješniji je marokanski reprezentativni izbornik u povijesti i bio je samo korak udaljen od osvajanja prvog međunarodnog trofeja za Maroko od 1976. godine

Izbornik marokanske nogometne reprezentacije Walid Regragui podnio je ostavku na tu dužnost, objavio je Foot Mercato.

Izbornik je obavijestio Marokanski nogometni savez o svojoj želji da se povuče s trenutne dužnosti, ali ostaje za vidjeti hoće li vodeće nogometno tijelo zemlje biti spremno prihvatiti njegovu ostavku.  Regragui je preuzeo Maroko 2022. godine, uoči Svjetskog prvenstva u Katru na kojem su Marokanci stigli do polufinala. Sljedeći njegov uspjeh bilo je finale Afričkog kupa nacija u kojem je  Maroko doživio poraz od Senegala .

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Bivši trener Wydad Casablance najuspješniji je marokanski reprezentativni izbornik u povijesti i bio je samo korak udaljen od osvajanja prvog međunarodnog trofeja za Maroko od 1976. godine. 

Ova ostavka dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, s obzirom da se približava svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi gdje Maraoko u skupini C s Brazilom, Škotskom i Haitijem.
Ključne riječi
ostavka izbornik Maroko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!