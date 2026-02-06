Mamma mia! Procurilo koliko zarađuje majka Kyliana Mbappea, cifra je ogromna

Prelaskom u Real Madrid, Kylian Mbappé osigurao je godišnju bruto plaću od oko 31 milijun eura, uz bonus za potpis veći od 100 milijuna eura. Ipak, u središtu priče je njegova majka Fayza Lamari, koja kao agentica zarađuje 4,5 milijuna eura neto godišnje. Ta je brojka još impresivnija kada se zna da Lamari ima veću plaću od sedam igrača prve momčadi "kraljevskog kluba", uključujući Ardu Gülera, Brahima Díaza i vratara Andrija Lunina.

Put do ovog dogovora vodio se unutar obitelji. Lamari je od sina prvotno tražila čak 50 posto svih prihoda, što je on odbio riječima: "Jesi li luda? Ja zabijam golove, kako možeš tražiti polovicu?". Na kraju su se dogovorili na 30 posto, ali uz jasan ultimatum s njezine strane. "Ispod 30 posto ne radim! Idem u mirovinu na Maldive i neću raditi za tebe", poručila mu je, jasno pokazujući tko postavlja pravila u njihovom poslovnom carstvu.

Fayza Lamari nije samo majka nogometne zvijezde, već i bivša profesionalna rukometašica s iskustvom igranja u prvoj francuskoj ligi. Njezin borbeni duh prenio se u pregovaračke dvorane, gdje je stekla reputaciju jedne od najmoćnijih i najtvrđih osoba u nogometu. Izvori je opisuju kao beskompromisnu pregovaračicu koja ne ostavlja ni milimetar prostora za ustupke, a njezina sposobnost da izvuče maksimalne uvjete za sina postala je legendarna.

Njezin pristup najbolje sažima njezina filozofija: "Nema tu krivnje ni srama. Da smo mogli uzeti 10 milijardi, uzeli bismo ih jer to sustav zahtijeva", izjavila je. Upravo je ta misao vodila obitelj Mbappé kroz složene pregovore i na kraju do ugovora iz snova u Madridu. Iako je njezin fokus na zaradi često kritiziran, dio sredstava usmjerava se u Kylianovu humanitarnu zakladu "Inspired by KM", dodajući tako humaniju dimenziju ovoj fascinantnoj poslovnoj priči.