Modrić nije bio zadovoljan nakon Atletica: 'Da sam barem napravio drugačije'

Real Madrid je otvorio osminu finala Lige prvaka s pobjedom u gradskom derbiju protiv Atletica rezultatom 2:1. Strijelac prvoga pogotka bio je Rodrygo u 4. minuti susreta. Izjednačio je Julian Alvarez u 32. minuti, a konačan je rezultat postavio Brahmin Diaz u 55. minuti utakmice. Kapetan Luka Modrić odradio je fantastičan posao, no istaknuo je svoje nezadovoljstvo u jednom segmentu.

U sudačkoj je nadoknadi Modrić imao priliku povećati vodstvo svoje momčad, no nije dovoljno dobro pucao da bi svladao Jana Oblaka na golu Atletica. Kylian Mbappé je pokušao dodati za Viniciusa Juniora, no lopta se dobila i došla do hrvatskog nogometaša koji je bio u sjajnoj prilici za zapuca. Njegov udarac nije bio dovoljno jak niti dovoljno precizan zbog čega je suparnički vratar imao lak posao.

Nakon utakmice Modrić je bio vrlo samokritičan. "Bio je to loše plasiran udarac. Imao sam odličnu priliku. Da sam pogodio stativu", rekao je Modrić u razgovoru s trenerom Carlom Ancelottijem. Uzvratna utakmica se igra na Atleticovom Riyadh Air Metropolitan stadionu. Modrić se nada da ova propuštena prilika neće skupo stajati njegovu momčad u još jednom teškom okršaju s rivalima.

Ipak, španjolski mediji imaju samo riječi hvale za Modrićev nastup. "Čovjek od 39 godina, s kapetanskom trakom na ruci, počeo je mahati čarobnim štapićem. I Real Madrid postao je drugačiji. Radikalno drugačiji. Ne samo da je uveo red u igru nego je učinio da Atleti nestane. Modrić je dao 50 dodavanja i pogodio 50 dodavanja. Savršeno. Bio je to majstorski tečaj kreacije. Real je igrao bez ritma i kompasa sat vremena. Izgubljen. Neorganiziran. Čak ostavljajući dojam improvizacije. Dok nije ušao Luka", piše Defensa Central.