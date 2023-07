'Modrić je bio ponizan, nije imao auto niti nešto što imaju mladi. Molio me da ga povezem u Mostar'

Nogometaši BiH prvaka Zrinjskog iz Mostara večeras će na stadionu Pod Bijelim Brijegom igrati protiv Slovana iz Bratislave. Ukoliko izabranici našeg trenera Krunoslava Rendulića eliminiraju slovačkog predstavnika, u idućem pretkolu igrat će protiv boljeg iz susreta Sheriffa (Moldavija) i Maccabija iz Haife (Izrael).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za N1 BiH govorio je Krešimir Kordić, bivši igrač Plemića koji je sa Zrinjskim uzeo tri naslova u BiH, te je osvojio slovačko prvenstvo u dresu Slovana. Tom prigodom dotaknuo se i našeg Luke Modrića, ponajboljeg svjetskog veznjaka u povijesti s kojim je igrao na početlu karijere u Zrinjskom.

- Modrić je putokaz svim mladim igračima da je sve moguće u životu. On je najbolji primjer da se uz odricanje sve može postići. On je bio s nama u Zrinjskom. Sjećamo ga se kao pozitivnog dečka. Njegova karijera je ispisana najljepšim slovima. To je pokazatelj da je sve moguće u životu. To je igrač koji je uz Messija i Ronalda obilježio posljednjih 10-15 godina. Njega poznaju u svim dijelovima svijeta. Moramo biti sretni što je bio tu, reklamirati to i to nam može privući pozitivnih stvari u budućnosti - rekao je 41-godišnji Kordić.

07.03.2010., Mostar - Premijer liga BiH, 17. kolo, HSK Zrinjski - Travnik. Kresimir Kordic. rPhoto: Stojan Lasic/VLM/PIXSELL Foto: Stole Lasic/Vecernji list

VEZANI ČLANCI:

- Luku poznajem osobno i što je ostalo meni u sjećanju jeste da je sve moguće u životu. Luka kada je bio tu ja sam bio u Zadru. Na kraju sezone sam trenirao sa Zrinjskim. Njegov otac se raspitivao kod mene, šta kako. Često je tada dolazio u Zadar, bili smo dobri. Ono što mi je ostalo jeste da je nakon Zrinjskog odišao u Inter Zaprešić. Nisu vjerovali u njega. Igrači smo u Vinjanima jedan turnir. Ja sam igrao za Zadar u finalu, on za Inter. On je bio najbolji igrač turnira, a nakon utakmice zamolio je mene da ga povezem u Mostar po stvari. Bio je ponizan, nije imao auto niti nešto što imaju mnogi mladi danas. Tada je bio skroman, a sedam godina kasnije igrao je za najveći klub na svijetu - kazao je bivši nogometaš.