Moćni nogometni menadžer iznenada završio na hitnoj operaciji, situacija je ozbiljna!

Ponajbolji nogometni menadžer Mino Raiola (54) završio je u bolnici i morao je na hitnu operaciju, izvijestili su brojni talijanski mediji. Nije poznato o kakvom problemu se radi, ali navodno je ozbiljno.

Tako bar tvrde njegovi prijatelji, no ne otkriva im se identitet. Vjerojatno će se kroz naredne dane ili tjedne doznati više.

Iako je to sad za njega manji problem, takva situacija komplicira potencijalnu prodaju nekog od njegovih "štićenika", prvenstveno Erlinga Haalanda. Fenomenalni napadač mogao bi napustiti Borussiju Dortmund već sad u siječnju, no moguće da će zbog Raiolinog stanja to biti pauzirano.

Inače, osim Haalanda, Raiola je menadžer Zlatanu Ibrahimoviću, Paulu Pogbi, Gianluigiju Donnarummi...