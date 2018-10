Mladostaši izgubili, odbojka se nakon 20 godina vratila na Savu

Odbojkaši zagrebačke Mladosti pobijeđeni su u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka od novosadske Vojvodine sa 2:3 (21:25;21:25;28:26;25:20;12:15).Da bi prošli u drugo pretkolo, Mladostaši moraju pobijediti u uzvratu u Novom Sadu i to sa 3:0 ili sa 3:1. No, to će biti teško jer je Vojvodini ove sezone glavni cilj ulazak u skupinu Lige prvaka.

- Ne sjećam se kad je Dom odbojke bio ovako ispunjen, a mi smo im se odužili sjajnom igrom. Nismo se predavali ni kada smo gubili 2:0 u setovima i šteta je što naše navijače na kraju nismo obradovali i pobjedom – rekao je Marko Sedlaček, jedan od ponajboljih igrača Mladosti, koji je u sinoćnjoj utakmici osvojio 27 bodova.

No to nije bio i najbolji učinak, jer je Kubanac Fundora osvojio za Vojvodinu čak 30 bodova.

- Nismo se baš najbolje pripremili za Kubanca koji igra dijagonalu, više smo se koncentrirali na neke svoje akcije. Ako ih želimo iznenaditi na njihovom parketu morat ćemo upravo Kubanca dobro izanalizirati. Koliko sam uspio primijetiti lošija strana kubanskog odbojkaša je prijem i to bi mogla biti taktika – istaknuo je Sedlaček.

Očito je da su se ljubitelji odbojke zaželjeli vrhunskih priredbi.

- Igrao sam zadnju utakmicu Mladosti u Ligi prvaka prije ove, a to je bilo 1999. godine. Zanimljivo, i tada je suparnik bila Vojvodina, a onda smo je pobijedili sa 3:2, i baš mi je žao što se isti scenarij nije dogodio i sinoć – rekao je Tomislav Čaušević, nekadašnji igrač Mladosti.

Pomalo nevjerojatno zvuči podatak da je jedan igrač iz spomenute 1999. godine zaigrao i sinoć. Inoslav Krnić, tehničar Mladosti imao je tada samo 19 godina, a sada, sa skoro dvadesetak više, gotovo pa je odigrao utakmicu na istoj razini.