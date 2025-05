Mladost u ništa, Jadranu treći naslov u nizu, prvaka odlučio igrač koji ide na operaciju

Vaterpolisti Mladosti nisu uspjeli vratiti finalnu seriju u Zagreb već su morali čestitati igračima Jadrana na zasluženo osvojenom naslovu. Bez obzira na postignuti pogodak za pobjedu 11:10 (Marinić Kragić) samo tri sekunde prije kraja, što sugerira i ponešto sportske sreće, jadranaši su posve zasluženi prvaci jer u sve tri utakmice finalne serije bili bolji. U prvoj (nakon devet serija peteraca) i trećoj za nijansu a u drugoj (onoj zagrebačkoj) uvjerljivo (9:5).

Zadovoljstvo Jadrana je tim veće jer je upravo Mladost, prošlog ljeta, svom splitskom rivalu "preotela" četvoricu reprezentativaca (Bukić, Harkov, Vrlić, Biljaka) i vratara Marcelića koji je proglašen i najboljim vratarem finalne serije (16 obrana u prvoj, 10 u drugoj i 9 u trećoj).

Zapravo, Marcelić je bio i najbolji igrač Zagrepčana u trećoj utakmici. Osim što je u posljednjoj četvrtini obranio četverac Mariniću Kragiću, Marcela je 54 sekunde prije kraja zabio pogodak za 10:10. Naime, nakon dobre obrambene reakcije Biljake, Marcelić je krenuo u napad i tako zbunio obranu Splićana te je neometan opalio i zabio.

No, nakon toga vratar Mladosti ipak nije uspio obraniti možda i najvažniju loptu a to je onaj sjajan šut Marinića Kragića koji je opalio pored Bašića i zabio za veliko slavlje.

- Ponio me trenutak, pune tribine čine razliku. Osim toga, bio sam svjestan da i ako ne zabijem Mladost neće imati vremena za napad već ćemo ići na peterce. No, toliko smo se dobro osjećali da je bilo tko puknuo i taj bi zabio - kazao je strijelac pobjedonosnog pogotka koji za 2. lipnja ima zakazanu operaciju ramena.

- Igrao sam sezonu s uništenim ramenom pa su me ljudi pitali jesam li normalan. No, ja da sam normalan ne bih bio tu gdje jesam. Nije mi krivo što sam se podredio klubu i to mi se vratilo.

Marko Bijač, vratar Jadrana i prvi vratar reprezentacije, u ovom susretu nije bio tako dobar kao u prva dva (13 obrana, pa 10 i sada šest) ali je skinuo Biljaki zicer u vrlo važnom trenutku.

Za najboljeg igrača serije proglašen je Marinić Kragić koji je i u drugoj i u trećoj utakmici zabio po tri pogotka podsjetivši da se iz njegova topa još itekako dimi. A gromoviti Jere zaslužio je poljubac u čelo od najboljeg hrvatskog vaterpolista za prošlu godinu Lorena Fatovića koji je kazao:

- Što reći za pogotke Marinića Kragića i Butića u posljednjoj četvrtini. Svaka im čast. I mi i Mladost igrali smo ovu finalnu seriju pod pritiskom jer ni mi ni oni nismo ove sezone osvojili niti jedan trofej. Iako izgleda relativno lagana serija, vjerujte ona to nije bila, i ovo je bila psihološki jako teška serija. No, i kada smo gubili finala ne bismo se raspali. Znali smo da ćemo imati prednost domaćeg terena i to smo iskoristili. Hvala upravi što je i nama koji nismo odavde omogućila da se osjećamo kao da jesmo. Ja imam još godinu dana ugovora a nadam se da će nas što više ostati na okupu.

Bazen na Gripama mladostaši su napustili tužnih lica a kako i ne bi kada je ovo bila konačna potvrda jedne neuspješne sezone. Jer, uz jako povećana ulaganja i pet olimpijaca, nije osvojen niti jedan trofej. Najprije se kiksalo u kvalifikacijama za Ligu prvaka, potom i u polufinalu Kupa Hrvatske. Nakon toga mladostaša nije bilo niti na završnom turniru Regionalne lige da bi, na kraju sezone, bili pobijeđeni i finalu domaćeg Prvenstva.

Bez obzira na 0:3 ne možemo reći da su bili pometeni ali da nisu zaslužili zvati se prvacima države to je posve sigurno. A sve to je udarac i upravi kluba čija intervencija s trenerom slavnog igračko imena (Igor Milanović) nije uspjela. A ovakav ishod ostavlja otvorenim pitanje hoće li nekad najbolji svjetski vaterpolist ostati za kormilom žabaca.

Što se pak tiče Jadranova trenera Jure Marelje on je samo utvrdio svoj status vrlo perspektivnog trenera i dokazao zašto mu izbornik Tucak, kojem je prvi pomoćnik, toliko vjeruje.

Nakon ovakva raspleta, Jadran će izravno u Ligu prvaka a Mladost će imati priliku izboriti to elitno natjecanje ali kroz kvalifikacije.