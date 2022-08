Mladi Vukovarac najbolji vratar u Švedskoj, pozivaju ga i u reprezentaciju, a iz Hrvatske ga još nisu zvali

Iako ima svega 15 godina ime Luka Capan ljubitelji sporta, a posebno rukometa, trebaju posebno zapamtiti. Naime, radi se o mladom Vukovarcu koji je prije četiri godine preselio u Švedsku da bi ove godine bio proglašen za najboljeg vratara Švedske u konkurenciji do 15 godina. O kakvom talentu se radi govori i podatak da je Capana na svome Instagram profilu pohvalio i izbornik švedske seniorske rukometne reprezentacije Glenn Solberg i to tijekom završnog turnira za uzrast do 15 godina.

- Nisam niti mislio da ću biti proglašen za najboljeg vratara jer smo na tome natjecanju bili 8. Bio sam u gledalištu kada je uz najbolje igrače turnira pročitano i moje ime. Veliko je to priznanje i ponosan sam na njega – skromno kaže Capan koji brani za rukometni klub Lugi.

Iako je vratar momčadi do 15 godina, Capana, koji je visok 188 centimetara, zovu da brani i za momčad do 18 godina. Sve to nije promaklo stručnjacima u švedskom rukometnom savezu koji su Capana pozvali na okupljanje reprezentacije u svome uzrastu. Naime, Capan još uvijek nema švedsko državljanstvo ali to očigledno nije smetnja da ga se pozove u kamp na okupljanje. U isto vrijeme do sada ga nitko iz Hrvatskog rukometnog saveza nije niti jednom kontaktirao, a nije niti nitko od rukometnih klubova iz Hrvatske što također puno toga govori.

- Cilj mi je da do 18 godine postanem vratar seniorske momčadi moga kluba, a onda za dalje ćemo vidjeti. Želja mi je da u budućnosti branim za Hrvatsku, to mi je san, ali ako taj poziv ne dođe, a dođe iz Švedske braniti ću za Švedsku – jasan je Capan.

Ovaj mladi Vukovarac, sa švedskom adresom, počeo se prvo baviti nogometom ali kako je bio među višima u momčadi završio je u rukometu i na vratima rukometnog kluba Borovo iz Vukovara. Dosadašnji uspjesi i priznanja pokazuju kako nije pogriješio, a njegove obrane se mogu vidjeti i na Internetu. Ne krije da mu je vratarski uzor ponajbolji svjetski vratar Niklas Landin iz Danske, a izuzetno cijeni i njemačkog vratara Andreasa Wolffa.

- Sviđa mi se kako se radi u Švedskoj, a posebno na koji način radi s mladima. Puno se vodi briga o nama i to je ono najvažnije. Naša liga je podijeljena po regijama, treniramo gotovo svaki dan, a utakmice se igraju vikendom. Česta su i okupljanja za reprezentaciju. Sve to dovodi do toga da niti jedan talent ne može da im promakne što se vidi i po rezultatima koje Švedska ostvaruje – pojašnjava Capan.

Svjestan je i kako je sve ovo samo prva stepenica i da ga u budućnosti čeka jako puno napornog rada.

- Bez svakodnevnog napornog rada nema ništa i ja sam toga svjestan. Volim rukomet i spreman sam trenirati. Svakako da trebam još puno napredovati i raditi ali imam i vremena za to. Tek mi je 15 godina i mogu još mnogo napredovati. Nadam se samo da će me ozljede zaobići – zaključio je Capan.

