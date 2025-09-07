UŽIVO Prosinečki najavljuje utakmicu protiv Hrvatske. Evo što sprema vatrenima

Nekadašnji hrvatski reprezentativac, a trenutni izbornik Crne Gore, Robert Prosinečki, dolazi na Maksimir u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Njegova momčad je do sada igrala četiri utakmice. U dvije su slavili, jednako toliko izgubili. Međutim, poteškoće koje su vatreni imali protiv Farskih Otoka ulijevaju ostalima nadu da mogu pronaći recept za osvajanje tri boda. Član slavne momčadi koja je 1998. godine osvojila broncu obraća se medijima uoči važnog susreta.