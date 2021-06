Mladi milijunaš (21) optužen za grupno silovanje djevojke

Vezni igrač talijanskog nogometnog prvoligaša Genoe Manolo Portanova (21) stavljen je kućni pritvor zajedno s još dvije osobe zbog optužbi za silovanje.

Njegov odvjetnik Gabriele Bordoni, talijanska policija ili klub za sada nisu komentirati slučaj.

Portanova i njegovi prijatelji su privedeni nakon što je 23-godišnjakinja obavijestila policiju da su je nakon večere u središtu Siene silovala četvorica muškaraca u dobi od 21 do 24 godine.

Navodni se incident dogodio na kućnoj zabavi u Sieni, a suigrač hrvatskih nogometaša Marka Pjace i Milana Badelja je uhićen na odmoru u Messini.

Portanova je stigao u Genou u siječnju ove godine iz Juventusa i upisao je tri nastupa.

Njegov otac je Daniele Portanova koji je igrao za Sienu, Bolognu i Genou.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL Internazionale v Genoa - Serie A - Giuseppe Meazza Manolo Portanova of Genoa CFC during the Serie A match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture date: 28th February 2021. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images Jonathan Moscrop Photo: PA Images/PIXSELL