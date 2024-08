Mladi Japanac osvojio već dva zlata u Parizu! 20-godišnjak živi sportski san

MALO JE NEDOSTAJALO

Našu mladu nadu je inspirirala zlatna Barbara: 'Vidjela sam je i dobila želju. Sada sam pokazala da vrijedim'

Mlada Hrvatica je na svojoj strani ždrijeba imala aktualnu svjetsku prvakinju i doprvakinju, no ona je kroz to sito i rešeto prošla do polufinala