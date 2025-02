Mladi doprvak Hrvatske se bori za život: 'U komi je, molite se da izađe kao pobjednik'

U STUDIJU VEČERNJEG

VIDEO Zagrepčanin Abi: Majka mi je preminula, otac me ostavio, a primila me hrvatska obitelj

- Nikad u Hrvatskoj nisam imao problema što se tiče boje kože. Hajdemo reći da je bilo nekada par iznimaka i nekih problema, ali mislim da je to više bilo kroz neku ljubomoru, pa bi neki rekli da je to rasizam. Ali nisam dao na sebe u tim trenucima. Mogu reći da sam bio MMA borac puno prije nego što sam zapravo postao MMA borac. Imao sam dobar krug ljudi oko sebe i uvijek sam bio usredotočen - ističe Abraham Salimon Are u emisiji na Večernjem TV-u