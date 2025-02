Zabrinjavajuće brojke: U tjedan dana oboljelih koliko i od početka sezone, ove dvije županije prednjače

Sezona gripe u punom je zamahu; do sada je u Hrvatskoj zabilježeno 12.127 oboljelih od gripe, a skoro pola tih slučajeva je u prijavljeno posljednjem tjednu evidencije dostupne HZJZ-ove evidencije, do 26. siječnja - njih 6124. U tom zadnjem tjednu prijavljeno je više oboljelih u odnosu na isto razdoblje tijekom prethodne četiri sezone kretanje gripe, međutim to je još uvijek unutar očekivanog u usporedbi sa sezonama gripe prije pandemije COVID-19, poručuju epidemiolozi. Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu 50% svih prijava u zadnjem tjednu čine prijave iz Splitsko-dalmatinske županije, Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Najveća kumulativna stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Karlovačkoj županiji i Varaždinskoj županiji.

Foto: HZJZ

Kao i uvijek, stopa incidencije je uobičajeno najveća kod djece predškolske dobi, što liječnici objašnjavaju činjenicom da se najmlađe zbog najvećeg opreza, najviše i testira kod respiratornih simptoma. Najniža stopa je u populaciji osoba u dobi od 65 godina i više. Tijekom sezone gripe 2024./2025. do sada je prijavljeno dvadeset smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija. Uvijek se u sezoni gripe bilježi povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe, što je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama, kao što su stariji od 65 te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. No, podsjećaju epidemiolozi, teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili neizravno od gripe. Neizravno se to dogodi češće, kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, bilježi se daljnji porast u udjelu pozitivnih na virus gripe te je u 4. tjednu 2025. iznosio oko 40 % testiranih uzoraka. U oko 60% pozitivnih nalaza detektiran je virus gripe A, a u ostatku virus gripe B. Među subtipiziranim uzorcima pozitivnim na gripu A i dalje prevladava virus A/H1N1, uz sporadičnu detekciju A/H3N2.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>