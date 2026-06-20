Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPUSTIO ZRINJSKI

Mladi branič kojeg je Štimac preporučio Daliću pronašao novi klub

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - Crystal Palace v Zrinjski Mostar
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
20.06.2026.
u 18:52

Njegove izvedbe u dresu Zrinjskog privukle su pozornost brojnih klubova, ali i nogometnih stručnjaka. Među onima koji su ga javno pohvalili bio je i bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, koji je nakon jedne europske utakmice istaknuo da je Dujmovića preporučio aktualnom izborniku Zlatku Daliću

Hrvatski nogometaš Duje Dujmović karijeru će nastaviti u Poljskoj nakon što je postao novi član Wieczyste Krakow. Ambiciozni klub, koji će iduće sezone prvi put nastupati u najvišem rangu poljskog nogometa, potvrdio je dolazak 22-godišnjeg braniča iz mostarskog Zrinjskog.

Dujmović je s novim klubom potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, uz mogućnost produljenja suradnje za dodatnu sezonu, Financijski detalji posla nisu objavljeni, pa zasad nije poznato koliku će odštetu dobiti Zrinjski. Rođeni Splićanin može pokriti pozicije lijevog beka i stopera, a nogometni razvoj započeo je u Solinu. Početkom 2022. godine preselio je u omladinski pogon Rijeke, dok je tijekom razdoblja pod ugovorom s riječkim klubom jedno vrijeme proveo na posudbi u Šibeniku. Za šibensku momčad upisao je četiri nastupa u SuperSport HNL-u.

Po povratku u Rijeku početkom 2025. godine dobio je priliku i u prvoj momčadi, no ubrzo je uslijedio odlazak u Zrinjski. Upravo je u Mostaru napravio najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri.

Njegove izvedbe u dresu Zrinjskog privukle su pozornost brojnih klubova, ali i nogometnih stručnjaka. Među onima koji su ga javno pohvalili bio je i bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, koji je nakon jedne europske utakmice istaknuo da je Dujmovića preporučio aktualnom izborniku Zlatku Daliću.

"Duju sam preporučio Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv, da skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova", izjavio je tada Štimac.

Tijekom godinu i pol provedenih u redovima Zrinjskog skupio je 52 službena nastupa, uključujući 12 utakmica u europskim natjecanjima. Prema procjeni Transfermarkta njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi oko 600 tisuća eura, a ugovor s mostarskim klubom imao je do ljeta sljedeće godine.

Ključne riječi
nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!