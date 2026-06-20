Mladi branič kojeg je Štimac preporučio Daliću pronašao novi klub

Hrvatski nogometaš Duje Dujmović karijeru će nastaviti u Poljskoj nakon što je postao novi član Wieczyste Krakow. Ambiciozni klub, koji će iduće sezone prvi put nastupati u najvišem rangu poljskog nogometa, potvrdio je dolazak 22-godišnjeg braniča iz mostarskog Zrinjskog.

Dujmović je s novim klubom potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, uz mogućnost produljenja suradnje za dodatnu sezonu, Financijski detalji posla nisu objavljeni, pa zasad nije poznato koliku će odštetu dobiti Zrinjski. Rođeni Splićanin može pokriti pozicije lijevog beka i stopera, a nogometni razvoj započeo je u Solinu. Početkom 2022. godine preselio je u omladinski pogon Rijeke, dok je tijekom razdoblja pod ugovorom s riječkim klubom jedno vrijeme proveo na posudbi u Šibeniku. Za šibensku momčad upisao je četiri nastupa u SuperSport HNL-u.

Po povratku u Rijeku početkom 2025. godine dobio je priliku i u prvoj momčadi, no ubrzo je uslijedio odlazak u Zrinjski. Upravo je u Mostaru napravio najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri.

Njegove izvedbe u dresu Zrinjskog privukle su pozornost brojnih klubova, ali i nogometnih stručnjaka. Među onima koji su ga javno pohvalili bio je i bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, koji je nakon jedne europske utakmice istaknuo da je Dujmovića preporučio aktualnom izborniku Zlatku Daliću.

"Duju sam preporučio Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv, da skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova", izjavio je tada Štimac.

Tijekom godinu i pol provedenih u redovima Zrinjskog skupio je 52 službena nastupa, uključujući 12 utakmica u europskim natjecanjima. Prema procjeni Transfermarkta njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi oko 600 tisuća eura, a ugovor s mostarskim klubom imao je do ljeta sljedeće godine.