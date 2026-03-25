DUGO LJETO

Mlada zvijezda ovog bi ljeta mogla napustiti Poljud: Evo koliko Hajduk može zaraditi

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
25.03.2026.
u 12:42

Polivalentni desni bek pokazao se kao iznimno koristan igrač koji se jednako dobro snalazi na boku i u veznom redu te je zbog toga vrlo zanimljiv mnogim klubovima

Kako se bliži kraj nogometne sezone, sve se više približava tradicionalno uzbudljivi ljetni prijelazni rok. Dinamo je prošle sezone odradio najuzbudljiviji ljetni mercato u povijesti hrvatskog nogometa s više od 40 transfera te se očekuje kako će ovo ljeto ipak biti puno mirnije. Isto se ne može reći za Hajduk jer očekuje se da će bijele napustiti jedan od ključnih igrača.

Ukoliko se u preostalih devet prvenstvenih kola ne ozljedi, Niko Sigur će igrati na Svjetskom prvenstvu na domaćem terenu u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Polivalentni desni bek pokazao se kao iznimno koristan igrač koji se jednako dobro snalazi na boku i u veznom redu te je zbog toga vrlo zanimljiv mnogim klubovima. Dobrim igrama na Mundijalu gotovo sigurno bi se prometnuo u glavni prodajni eksponat bijelih.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Hajduk bi od njegove prodaje trebao zaraditi između šest i osam milijuna eura. Najveći interes za njega pokazuju klubovi iz Belgije, Nizozemske i Njemačke. 

Sigur je bivši mladi reprezentativac Hrvatske, no na seniorskoj razini odlučio se predstavljati Kanadu. Za tu je reprezentaciju dosad upisao 15 nastupa i zabio dva pogotka. U Hajduk je stigao 2022. te je odigrao 108 utakmica i zabio pet pogodaka te upisao četiri asistencije. Ugovor s bijelima mu istječe u ljeto 2028.
