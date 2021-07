Milijuni eura se slijevaju u Maksimir: Evo koliko će plavi zaraditi prođu li Ciprane

Dinamovi igrači otputovali su u Nikoziju gdje ih čeka domaćin - ciparska Omonia.

Vrućina, sparina, zvizdan, vlaga... Svega ima na Cipru, sve što bi moglo dinamovcima stvoriti probleme, ali Damir Krznar ne želi nikakve alibije. Čak i nakon pozitivnog rezultata iz Maksimira od 2:0, plavi najavljuju juriš na novu pobjedu. A kako i ne bi kada su ulozi, doslovno milijunski.

Naime, prođu li Zagrepčani večeras Omoniju, osigurat će barem nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige, a već to donosi milijune eura. I to njih čak 3,48. Zanimljivo, to je tek nešto manje od iznosa koji će dobiti svaki klub za plasman u Europsku ligu (3,6 milijuna eura).

Naravno da to ne znači da će se Zagrepčani opustiti i da prolaskom Ciprana staju njihove ambicije, ali je lijepo za znati da imaju razloga biti raspoloženi i večeras unatoč temperaturama.

Prođe li ciparsku Omoniju, Dinamo će u trećem pretkolu LP-a igrati s pobjednikom susreta Legia - Flora.

Krznar je napomenuo da su na raspolaganju svi igrači, osim Arijana Ademija, a sigurno je da Krznar neće ništa prepustiti slučaju. Na teren će istrčati najjači sastav koji mu je na raspolaganju.

- S Ademijem ćemo još morati biti malo strpljivi. Sadegh Moharrami polako ulazi u fazu da može početi utakmicu, ali zbog prevencije smo odlučili da ga ipak nećemo prijaviti za Cipar. Daniel Štefulj još uvijek ima malu virozu, odradio je tek jedan trening i nismo se usudili u takvom ga stanju povesti na ovaj daleki put.

- Ulazimo s lijepom prednošću, ali utakmica još uvije traje. Ne očekujem laganu utakmicu, ali vjerujem da smo našli mogućnosti i da imamo snage uspješno završiti ovaj posao - izjavio je trener Dinama.



Prijenos utakmice možete pratiti izravno na HNTV-u.

>> Pogledajte: Jelić i Kanaet za povijest!