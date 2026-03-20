Prijeti ekonomska kataklizma: Hormuz napadaju 'Apači' i 'Bradavičaste svinje'

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ulazi u četvrti tjedan i prerastao u jednu od najozbiljnijih sigurnosnih globalnih kriza. Svakim novim danom raste broj uključenih aktera, šire se bojišta, a granice između vojnoga, političkoga i ekonomskoga sve više nestaju. Sukob dobiva vlastitu dinamiku, izmiče kontroli i pokazuje da nijedna strana više nema dominaciju nad njegovim tijekom, što dodatno povećava rizik od nepredvidivih i dalekosežnih posljedica.



U središtu zapadnog savezništva pojavljuju se pukotine. Američki predsjednik Donald Trump nema jasno definiranu strategiju izlaska iz rata, a njegovi potezi često djeluju reaktivno, vođeni trenutačnim razvojem na terenu i pritiskom rastućih globalnih cijena energije. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu vodi znatno agresivniju i dugoročniju strategiju, usmjerenu ne samo na slabljenje Irana već i na potencijalno rušenje njegovih ključnih struktura moći. Njegova odlučnost dodatno je potaknuta unutarnjopolitičkom situacijom; prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, njegova koalicija zaostaje za oporbom i riskira gubitak vlasti na izborima, što rat pretvara i u sredstvo političkog opstanka.