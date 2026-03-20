Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ulazi u četvrti tjedan i prerastao u jednu od najozbiljnijih sigurnosnih globalnih kriza. Svakim novim danom raste broj uključenih aktera, šire se bojišta, a granice između vojnoga, političkoga i ekonomskoga sve više nestaju. Sukob dobiva vlastitu dinamiku, izmiče kontroli i pokazuje da nijedna strana više nema dominaciju nad njegovim tijekom, što dodatno povećava rizik od nepredvidivih i dalekosežnih posljedica.
U središtu zapadnog savezništva pojavljuju se pukotine. Američki predsjednik Donald Trump nema jasno definiranu strategiju izlaska iz rata, a njegovi potezi često djeluju reaktivno, vođeni trenutačnim razvojem na terenu i pritiskom rastućih globalnih cijena energije. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu vodi znatno agresivniju i dugoročniju strategiju, usmjerenu ne samo na slabljenje Irana već i na potencijalno rušenje njegovih ključnih struktura moći. Njegova odlučnost dodatno je potaknuta unutarnjopolitičkom situacijom; prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, njegova koalicija zaostaje za oporbom i riskira gubitak vlasti na izborima, što rat pretvara i u sredstvo političkog opstanka.
Prijeti ekonomska kataklizma: Hormuz napadaju 'Apači' i 'Bradavičaste svinje'
Iran je jučer zaprijetio napadima na američke i izraelske dužnosnike i vojnike te gađanjem turističkih destinacija diljem svijeta
Nije mi jedino jasno zasto se Ameri upustaju u natezanje oko zdrijela (Hormuza)! Neka se o tome brinu mudraci koji kazu da to nije njihov rat ali im nafta ipak treba! Amerika ima dovoljno svoje nafte i plina, Izrael ima dovoljno nafte koja nije iz Perzijskog zaljeva i dovoljno svog plina. Kome treba nafta koja prolaziti kroz Hormuz neka si osigurava konvoje i neka se grebucka gdje ga svrbi! Kasnije kada rat zavrsi i sve se ponovo normalizira, kada bih ja bio na mjestu zaljevskih zemalja junacima koji su kazali da to nije njihov rat bih naplacivao naftu 5 dolara skuplje pa ako im je skupo neka idu kupovati naftu na Grenland!
Lako sto napadaju Apachi ali kada, kako nas Hasso kaze napadaju "bradavicaste svinje" ili bilo kakve letece svinje Iran je rat izgubio! Svinjetina je opasna a kamo li svinje! Gotovo, pisi kuci propalo!
Svinjama na Bajram?