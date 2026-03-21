Dinamo se ne bi smio previše opustiti. Svi pamte što se dogodilo ove sezone s Lokomotivom

Dinamov trojac, Marko Soldo, Mateo Lisica i Cardoso Varela, družio se s navijačima u četvrtak u središtu Zagreba. Plavi su očito popularni u svom gradu ako je suditi po gužvi koja se stvorila, svi, posebice oni najmlađi, željeli su se fotografirati s nogometašima Dinama, dobiti potpis na dres. Ne znamo kakva će biti gužva danas u Maksimiru kada plavi na svom stadionu kao gosti igraju s Lokomotivom, ali plavi su zaslužili podršku. Pa i onda kad odigraju lošije, kao što su loše odigrali prvo poluvrijeme prošlog kola kada su bili domaćini Slavenu Belupu. No, probudili su se u nastavku, dobili su na poluvremenu 'jezikovu juhu' i pokazali se u pravom izdanju te na kraju zasluženo slavili.

Lisica i Soldo uvjeravaju nas kako se protiv Lokomotive neće ponoviti to slabašno prvo poluvrijeme s kakvim su se plavi predstavili u prošlom kolu, već da će njihovi navijači danas gledati izdanje plavih iz drugog poluvremena spomenute utakmice. Uostalom, baš se i ne bi smjeli opustiti, u devetom kolu ove sezone Lokomotiva je slavila s 2:1 pogocima Stojakovića i Pajača dok je Beljo samo uspio smanjiti. Plavi su ostali bez bodova u toj utakmici bez obzira na statistiku koja je bila apsolutno na njihovoj strani.

- Prvu smo utakmicu s Lokomotivom ove sezone izgubili, ali sad ovaj susret jedva čekamo, nadamo se našoj najboljoj utakmici - poručio je Mateo Lisica.

Dečki ne dopuštaju da ih se uvuče u priču kako je prvenstvo već odlučeno, kažu, nije gotovo dok nije gotovo, ali cilj im je što prije i matematički osigurati naslov prvaka. Sadašnjih deset bodova prednosti lijep je kapital i nitko ne očekuje da će plavi tu prednost do kraja prvenstva 'prokockati', ali zasad nemaju pravo na opuštanje.

- Znamo da neće biti lagano, sve utakmice u posljednjim sezonama s Lokomotivom bile su dosta teške - kazao je trener Dinama Mario Kovačević i nastavio o svojim današnjim suparnicima:

- Lokomotiva je momčad s puno iskusnih igrača iz naše lige i onih koji su igrali vani, sad im se priključio i Marko Rog, ali uz to uvijek imaju i mlade, dobre igrače i nezgodni su za svakoga i mi smo toga svjesni.

Dinamo će biti gost u Maksimiru, kad je tako bilo posljednji put, plavi su upisali taj spomenuti poraz i s njim su došla poprilično turbulentna vremena iz kojih se Dinamo 'izvadio' tek u ovoj kalendarskoj godini i zagospodario našom ligom.

- Iako smo gosti, igramo na svom stadionu i mislim da će se nas u toj utakmici najviše pitati. Vraćaju nam se Mišić i Bakrar i to me veseli, uz to je i Bennacer normalno trenirao tijekom ovog tjedna, pa ćemo vidjeti koliko ćemo ga koristiti. Dobro je trenirao i Hoxha, ali i s njim ćemo vidjeti oko minutaže. Upitan je Fran Topić, malo smo žešće trenirali ovaj tjedan, malo mu je 'zaplesala' noga, vjerujemo da nije ništa ozbiljno, ali još ćemo do utakmice vidjeti kakva je situacija - priča Kovačević.

Vratili smo se na priču o dva različita poluvremena u utakmici sa Slevenom Belupom, jednim lošim i drugim odličnim.

- U današnjem susretu očekujemo Dinamo iz drugog poluvremena utakmice sa Slavenom Belupom.

Što se dogodilo plavima u tom prvom, te kako ste ih probudili za drugi dio utakmice?

- Koliko god upozoravate dogodi se takav slabiji ulazak u utakmicu, pogotovu nakon važne pobjede nad Hajdukom u Splitu. No, jasno je da u HNL-u nema slabih suparnika i to nam je važno upozorenje. A na poluvremenu smo malo popričali, ukazali na određene stvari, napravili smo odmah i jednu izmjenu (Goda umjesto Perez-Vinlöfa, nap. a.), pa su ubrzo ušli još neki igrači i donijeli su ono što smo očekivali. Na kraju, nogomet se igra 90 minuta, nekad slomiš suparnika u prvom poluvremenu, nekad to napraviš u drugij 45 minuta, ali u današenjm susretu dat ćemo što možemo da svih 90 minuta budemo na pravoj razini - uaključio je trener Dinama Mario Kovačević.

Susret se igra na stadionu u Maksimiru s početkom u 17.15 sati.