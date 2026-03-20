VEČERNJAKOVA RUŽA

(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža 'Iznenađeni smo, ali smo itekako sretni'

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/2
20.03.2026.
u 21:52

U konkurenciji za nagradu u ovoj kategoriji našli su se (Ne)Uspjeh prvaka, Podcast Inkubator, Ana Radišić, Sram i Špica

U napetoj utrci za prestižnu titulu, nagradu za digitalnu ružu godine osvojio je (Ne)uspjeh prvaka. Na 32. dodjeli Večernjakove ruže, pobjednički kipić uručila je Doris Pinčić Guberović. "Možete po glasu osjetiti kako smo zaista iznenađeni, ali smo itekako sretni. Možda je i najbolja stvar što nam je i Doris uručila nagradu, s obzirom da smo prije 4 godine samu ideju počeli razrađivati s njom" rekla je Naida Hadžidedić. 

U konkurenciji za nagradu u ovoj kategoriji našli su se (Ne)Uspjeh prvaka, Podcast Inkubator, Ana Radišić, Sram i Špica. Nominacije su, kao i dosad, dodijeljene prema kriterijima originalnosti, kvalitete i izvrsnosti, no konačnu su odluku o pobjedniku donijeli naši čitatelji svojim glasovima. Večernjakova ruža, osim po stručnosti, poznata je i po vrhunskom glazbeno-scenskom spektaklu te izvrsnoj atmosferi koja svake godine prati ovaj događaj. Večerašnja dodjela u HNK-u okupila je brojne poznate osobe, dok su se za glazbeni užitak i dobru zabavu pobrinuli mnogi već proslavljeni izvođači.

