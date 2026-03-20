FOTO Uskoro počinje spektakl, a pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Prostor ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta ponovno je postao središte glamura, dok je crveni tepih blistao pod svjetlima reflektora i bljeskovima fotoaparata. Na njemu su se, u ozračju istinskog holivudskog sjaja, počela okupljati najistaknutija lica domaće javne scene – od vrhunskih glazbenika i glumačkih doajena do utjecajnih televizijskih i medijskih ličnosti.
Ovogodišnja svečana dodjela Večernjakove ruže, koja s ponosom nosi titulu najstarije i najuglednije medijske nagrade u Hrvatskoj, još je jednom nepobitno potvrdila svoj status apsolutnog društvenog događaja godine. Brojni uzvanici, odjeveni u pomno birane kreacije poznatih dizajnera, svojim su dolaskom i neupitnim glamurom najavili početak još jedne nezaboravne večeri posvećene slavljenju vrhunske kreativnosti, profesionalizma i medijske izvrsnosti.