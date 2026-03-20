USKORO UŽIVO Uzvanici i nominirani pristižu u HNK kako bi saznali kome je publika dodijelila prestižnu statuu

Najspektakularnija noć u godini upravo počinje! Nakon dugog odbrojavanja i iščekivanja dočekali smo dodjelu najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvata, Večernjakove ruže koja ove godine slavi svoj 32. rođendan, a kao i sve rođendane i ovaj proslavljamo na najglamurozniji način - dodjelom nagrada medijskim stručnjacima uz odličnu zabavu. Najprestižnija i najstarija medijska nagrada u Hrvata ove se godine dodjeljuje u osam kategorija a to su: "Digitalna ruža", "Glazbenik godine", "Glumačko ostvarenje godine", "Novo lice godine", "Radijska emisija godine", "Radijska osoba godine", "Televizijska emisija godine" i "Televizijska osoba godine".

Naših 40 nominiranih u ovoj će večeri saznati tko je od njih najviše ušao u srca gledatelja i publike, a uz to im je pripremljena i odlična zabava uz glazbene brojeve. Dodjela nagrada održat će se, već tradicionalno, u zagrebačkom HNK, a među uzvanicima su brojne istaknute osobe među kojima su nominirani, prezenteri, glazbenici i drugi uvaženi gosti. Dodjelu nagrada možete pratiti na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije od 20:15 sati ili u nastavku.

TIJEK VEČERI:

19:25 Na crvenom tepihu nalazi se i naš novinar Dario Topić koji donosi djelić glamurozne atmosfere, ali i razmišljanja naših nominiranih i uzvanika uoči ove večeri. Video pogledajte u nastavku:

19:00 Uzvanici su počeli pristizati u zagrebački HNK, a među njima su: voditeljica Doris Pinčić Guberović, Ksenija Urličić, Miss Universe Hrvatske 2025. Laura Gnjatović, voditeljica Mia Kovačić, "Gospoda Savršeni" Karlo Godec i Petar Rašić, glumac Asim Ugljen, Matej Meštrović...