Agencija za energiju upozorila da stiže velika kriza: Podijelila 10 mjera koje mogu pomoći

Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je, kao odgovor na poremećaje u opskrbi na Bliskom istoku, savjete za ublažavanje pritiska cijena nafte na potrošače. Naime, IEA je predstavila niz mjera koje vlade, poduzeća i kućanstva mogu poduzeti kako bi ublažili gospodarske posljedice. "Sukob je izazvao najveći poremećaj opskrbe u povijesti globalnog tržišta nafte, pri čemu je promet kroz Hormuški tjesnac, koji inače prevozi oko 20 posto svjetske potrošnje nafte, sveden na minimum. Oko 20 milijuna barela sirove nafte i naftnih derivata dnevno obično prolazi kroz tjesnac. Gubitak tih tokova značajno je zategnuo tržišta, podigavši cijene sirove nafte iznad 100 dolara po barelu i uzrokujući još oštrije poskupljenje rafiniranih proizvoda", navodi agencija te dodaje kako obnova prometa kroz Hormuški tjesnac ostaje ključna za stabilizaciju globalnih energetskih tržišta. No, ističe se kako je do tada važno provoditi i druge poteze, uključujući smanjiti potražnju.

S obzirom na to, izdvojeno je deset mjera koje se, prema agenciji, mogu brzo provesti. "Mjere se uglavnom fokusiraju na cestovni promet koji čini oko 45 posto globalne potražnje za naftom, ali obuhvaćaju i zračni promet, kuhanje i industriju. Široka primjena, gdje je to moguće, pojačala bi njihov globalni učinak i pomogla ublažiti šok", napominje IEA.

- Rat na Bliskom istoku stvara veliku energetsku krizu, uključujući najveći poremećaj opskrbe u povijesti globalnog tržišta nafte. U nedostatku brzog rješenja, utjecaji na energetska tržišta i gospodarstva postajat će sve ozbiljniji - naveo je izvršni direktor IEA-e, Fatih Birol. Naglasio je kako IEA, kao globalno energetsko tijelo, čini sve što može za stabilnost energetskih tržišta. Podsjeća kako je nedavno pokrenuto i najveće puštanje strateških rezervi nafte. Govoreći o mjerama koje se još mogu poduzeti, kaže kako su one osmišljene na temelju desetljeća iskustva agencije. U nastavku donosimo deset mjera za smanjenje potražnje:

Rad od kuće gdje je moguće: Smanjuje potrošnju nafte za putovanje na posao, posebno gdje su poslovi prikladni za rad na daljinu. Snižavanje ograničenja brzine na autocestama za najmanje 10 km/h: Niže brzine smanjuju potrošnju goriva kod putničkih automobila, kombija i kamiona. Poticanje javnog prijevoza: Prelazak s privatnih automobila na autobuse i vlakove može brzo smanjiti potražnju za naftom. Izmjenični pristup privatnim automobilima cestama u velikim gradovima: Sheme rotacije registarskih tablica mogu smanjiti gužve i potrošnju goriva. Povećanje dijeljenja automobila i usvajanje učinkovitih stilova vožnje: Veća popunjenost automobila i ekološka vožnja brzo mogu smanjiti potrošnju goriva. Učinkovita vožnja za komercijalna vozila i dostavu robe: Bolji stilovi vožnje, održavanje vozila i optimizacija tereta mogu smanjiti potrošnju dizela. Preusmjeravanje uporabe LPG-a iz prometa: Prelazak vozila s dvostrukim gorivom i prerađenih vozila s LPG-a na benzin može sačuvati LPG za kuhanje i druge osnovne potrebe. Izbjegavanje zračnog prometa gdje postoje alternative: Smanjenje poslovnih letova može brzo ublažiti pritisak na tržište kerozina. Gdje je moguće, prelazak na druga moderna rješenja za kuhanje: Poticanje električnog kuhanja i drugih modernih opcija može smanjiti ovisnost o LPG-u. Iskorištavanje fleksibilnosti s petrokemijskim sirovinama i provedba kratkoročnih mjera učinkovitosti i održavanja: Industrija može pomoći osloboditi LPG za osnovne namjene dok smanjuje potrošnju nafte brzim operativnim poboljšanjima.

Međunarodna agencija za energiju napominje da mjere ne mogu nadoknaditi razmjere poremećene ponude, no mogu imati značajnu ulogu u smanjenju troškova za potrošače, ublažavanju pritiska na tržišta i očuvanju goriva za osnovne namjene dok se normalni tokovi ne obnove.