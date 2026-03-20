Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'

Nagrada za novo lice godine na 32. Večernjakovoj ruži otišla je u ruke glazbenika Jakova Jozinovića. Statuu su mu uručili direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i HRT-ova novinarka Zrinka Grancarić.

- Ja bih se referirao baš na gospodina koji je rekao da ne bi bio u cipelama nas mladih. E ja bih baš bio, jer ja mislim da ipak na nama svijet ostaje i da smo mi budućnost. Sjetio sam se teksta jedne od mojih najdražih pjesama, pjesme "Iskra" od Urbana. Tekst kaže "Treba nam tako malo, skoro ništa, a nama mladima koji pokušavamo i trudimo se da uspijemo u ovoj glazbi treba samo podrška, ljubav i vjetar u leđa", a ova nagrada je definitivno to. Hvala Večernjaku na nominaciji, hvala roditeljima, moja prva pjesma je "Polje ruža", tako da hvala Matiji Cveku koji je samnom napravio tu pjesmu, hvala obitelji i svima - poručio je Jozinović.

Za prestižnu nagradu u ovoj kategoriji borili su se pjevač Jakov Jozinović, glazbenik Lima Len (Alen Kozić), glumac Lav Novosel, glumica Luna Pilić te zvijezde serije "Divlje pčele" Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.