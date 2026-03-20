Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'

Kao i obično, kategorija TV osobe godine bila je iznimno kompetitivna, a glasovi naših čitatelja odlučili su da ovogodišnja Ruža odlazi u ruke Eme Branice, voditeljice i urednice emisije Provjereno na Novoj TV. Dobitnika Ruže proglasili su HRT-ova lovkinja Morana Zibar i pjevač Martin Kosovec.

- Jako sam sretna. Htjela bih zahvaliti svojoj obitelji, mom Paji - volim te. Htjela bih zahvaliti svojoj voljenoj i ljubljenoj redakciji Provjerenog koja je uvijek tu za mene. Htjela bih se zahvaliti svim našim gledateljima i čitateljima Večernjeg lista. Hvala vam i na nominaciji. Mi ćemo se truditi i dalje, ja već 18 godina se jako trudim. Ništa mi ne preostaje nego i dalje raditi ovako kako smo radili do sada. Hvala vam - rekla je Branica.

U utrci za prestižnu statuu ove su godine bili Antonija Blaće, Ema Branica, Morana Kasapović, Joško Lokas i Martina Validžić. Još jednom se u punom sjaju potvrdilo da je Ruža prestižno priznanje koje na poseban način uspijeva premostiti jaz i stvoriti čvrstu, neraskidivu poveznicu između kreativnih autora, medijskih djelatnika i njihove brojne publike. Činjenica da ova nagrada opstaje i raste već više od tri desetljeća jasno svjedoči o njezinoj dubokoj ukorijenjenosti i snažnom, neizbrisivom utjecaju koji neumorno vrši na oblikovanje domaće kulturne scene, ostajući relevantnim putokazom izvrsnosti kroz godine.