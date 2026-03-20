Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine 'Ovu ružu nosim najboljoj radijskoj ekipi'

Kao i svake prethodne godine, u iznimno prestižnoj kategoriji za radijsku emisiju godine vladala je nevjerojatna konkurencija vrhunskih projekata i kreativnih timova. Napetost je bila na vrhuncu do samoga kraja, a presudnu ulogu u odabiru pobjednika imali su upravo glasovi naših vjernih čitatelja. Njihovim angažmanom i brojnim glasovima odlučeno je da ovogodišnja statua Večernjakove ruže, kao simbol izvrsnosti u eteru, odlazi u ruke radijske emisije Radio Sljemena Plesnjak. "Ovu ružu nosim najboljoj radijskoj ekipi, a to je ekipa sljemenaša. Ekipa Radio Sljemena koja me uči i zahvalna sam svakog dana što mogu raditi s vama. Ljudi stiže vam ružica", rekla je Jelena Ucović. Također je poručila da ljudima da slušaju radio. "Tu rade pametni ljudi", rekla je.

U ovogodišnjoj, iznimno oštroj konkurenciji za prestižnu statuu Večernjakove ruže u kategoriji radijske emisije godine, našlo se pet vrhunskih projekata koji su obilježili protekli period u eteru. Među nominiranima su se istaknuli: "Aftershock" s Yammat FM-a, legendarna "Andromeda" Drugog programa Hrvatskog radija, "Dobra priča nedjeljom" koja dolazi s valova Radija Istre, "Plesnjak" Radio Sljemena te dinamična emisija "Uhvati ritam" s bravo! radija. Svaki od ovih projekata na svoj je specifičan način osvojio simpatije slušatelja i struke. Ova dodjela još je jednom zorno potvrdila svoju nezamjenjivu ulogu kao ključna poveznica između vjerne publike, medijskih kuća i samih kreativnih stvaratelja. Činjenica da nagrada opstoji i raste već više od tri desetljeća, uspješno odolijevajući svim društvenim i tehnološkim promjenama, najbolje svjedoči o njezinoj dubokoj ukorijenjenosti u hrvatsku kulturu i tradiciju, čineći je najrelevantnijim priznanjem u domaćem medijskom prostoru.